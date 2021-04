Miền Tây có mưa trái mùa

Nhiễu động đới gió đông kết hợp không khí lạnh tăng cường xuống phía nam gây mưa ở miền Tây.

Chiều tối 2/4, mưa trái mùa xuất hiện tại một số tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang…

Tại TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) mưa nhỏ, kéo dài hơn nửa giờ. Nhiều phường bị mất điện trong mưa vì sự cố.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, cho biết mưa dông cục bộ xuất hiện do lưỡi áp cao cận nhiệt đới phía tây Thái Bình Dương trên cao lấn tây. Hiện tượng này tạo ra các nhiễu động trong đới gió trên cao, tạo mây đối lưu gây mưa.

Mưa trái mùa tại TP Sóc Trăng chiều 2/4. Ảnh: Việt Tường.

“Mưa không kéo dài và tập trung vào chiều tối nên nhiệt độ giảm nhẹ. Những ngày tới, khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-36 độ C”, ông Nghĩa nói.

Khu vực Nam Bộ đang bước vào thời kỳ đầu của giai đoạn chuyển mùa nên xen kẽ với những đợt nắng sẽ xuất hiện mưa dông.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang Lê Xuân Hiền cho hay ngày 3/4 tỉnh này sẽ có mưa to do nhiễu động đới gió đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường xuống phía nam.

Theo ông Hiền, ngày 3/4 và 8-9/4 khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

“Nhiệt độ tại Kiên Giang những ngày qua phổ biến 33-34 độ C. Do mưa cục bộ, nhiệt độ giảm nhẹ còn 27-33 độ C. Mùa mưa thường bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5”, ông Hiền nói.