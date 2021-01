Miền núi phía Bắc sắp có mưa tuyết

Trong đợt rét tới, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc chỉ đạt 13 độ C, khu vực chìm trong rét hại. Mưa tuyết khả năng xuất hiện ở vùng núi cao, đặc biệt ở Lào Cai và Lai Châu.

Thông tin trên được ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định trong cuộc họp báo sáng 5/1 về đợt rét đậm, rét hại sắp tới tại miền Bắc.

Đợt mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay

Theo ông Năng, từ ngày 7/1, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng sang những nơi khác. Ngày 8/1, không khí lạnh tác động đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hình thái này, gần sáng 7/1, Bắc Bộ có mưa nhỏ. Từ đêm 7/1, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại nằm ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Ông Năng cảnh báo vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Do đợt không khí lạnh này mang theo hơi ẩm, nhiều nơi khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Các hiện tượng cực đoan này sẽ tập trung ở vùng núi cao thuộc Lai Châu, Lào Cai.

Chuyên gia cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ khả năng hứng đợt mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay trong các ngày 8-9/1. Ảnh: Khánh Huyền.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết không khí lạnh đợt này mặc dù không mạnh bằng đợt vừa qua và cũng không so sánh được với đợt kỷ lục năm 2016, nhưng có nhiều đặc điểm cần lưu ý.

Theo đó, chuyên gia chia đợt rét tại Bắc Bộ trong thời gian tới làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (7-10/1), khu vực rét đậm, rét hại cả ngày, độ ẩm cao kèm theo mưa nhỏ nên người dân sẽ cảm nhận rõ trạng thái rét buốt.

"Nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn đợt rét vừa qua, chỉ dao động 13 độ C nên cảm giác rét hơn đợt Tết Dương lịch rất nhiều", ông Lâm nói.

Giai đoạn 2 (11-13/1), không khí lạnh được tăng cường thêm nhưng miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, rét buốt nhưng đến ban ngày, nhiệt độ tăng nhanh nên người dân cảm thấy dễ chịu hơn.

Dù vậy, trong giai đoạn này, khi độ ẩm xuống thấp kèm theo nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm khiến vùng núi cao nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.

Nam Bộ trở lạnh

Tại Hà Nội, ông Lâm dự báo không khí lạnh bắt đầu tác động từ đêm 7/1. Sau đó, khu vực rơi vào trạng thái rét buốt kéo dài suốt cả ngày khi ngưỡng nhiệt ngày và đêm chỉ dao động 8-14 độ C. Mức nhiệt trung bình ở ngưỡng rét hại.

Đến ngày 11/1, nhiệt độ ban ngày tăng lên ngưỡng 17-18 độ C, có nắng hanh. Rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Ngoài ra, không khí lạnh lần này cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ khiến khu vực trở lạnh. Ngày 9-10/1, nhiệt độ thấp nhất trong đêm tại Nam Bộ có thể xuống ngưỡng 23 độ C, trời lạnh. Trạng thái này duy trì đến hết ngày 12-13/1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông tin về đợt rét đậm, rét hại sắp tới ở miền Bắc. Ảnh: Hoài Linh.

Để ứng phó với rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong những ngày tới, chuyên gia khuyến cáo các địa phương xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.

Trong khi đó, người dân vùng núi tiếp tục áp dụng các biện pháp che chắn, gia cố chuồng trại, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần.

Đối với rau màu ngắn ngày, nếu đến thời kỳ thu hoạch thì người dân cần thu hoạch ngay. Ở các diện tích rau khác, việc phun nước trên mặt lá sẽ làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn.