Miền Nam mưa lớn diện rộng dịp lễ 30/4

Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực phía nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay ngày 29/4-1/5, một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với hình thái này có thể gây ra mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Mưa lớn khả năng xuất hiện vào chiều và tối ở Nam Bộ, Tây Nguyên trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo ngày 29/4-3/5, các tỉnh, thành ở phía nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều và tối. Riêng Tây Nguyên ngày 1/5 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, vào chiều và tối thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to ngày 30/4-3/5.

Người dân có kế hoạch du lịch, hoặc di chuyển xa trong thời điểm nghỉ lễ cần lưu ý chuẩn bị áo mưa và các vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn suốt hành trình.