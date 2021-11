Miền đất của những kỳ quan thiên nhiên độc đáo ở Mỹ

Nhà văn người Mỹ Edward Abbey đã gọi vườn quốc gia Canyonlands là "nơi kỳ diệu nhất trên Trái Đất". Dòng sông Xanh và Colorado đã phân tách công viên có diện tích hơn 1.300 km2 thành 3 khu vực riêng biệt gồm Island in the Sky, Maze và Needles. Trong đó, Island in the Sky là vùng đất trung tâm, nơi du khách có thể phóng tầm mắt để thưởng ngoạn cảnh tượng hùng vĩ của những hẻm núi gồ ghề và vực sâu thăm thẳm. Ngoài ra, trên đỉnh Mesa còn có nhiều danh thắng như mái vòm Mesa Arch, Upheaval Dome hay Grand View Point. Ảnh: National Geographic.