Miền Bắc vẫn mưa rét dù đã sang tháng 5

Đón đợt gió mùa Đông Bắc muộn, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh kèm mưa dông với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Kỳ nghỉ lễ của người dân có thể bị gián đoạn trong ngày 1/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc trong đêm 30/4. Từ gần sáng 1/5, hình thái này tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ gây ra đợt mưa lớn cho khu vực.

Hôm nay (1/5), miền Bắc chuyển lạnh khi nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 18-21 độ C, giảm 5-8 độ C so với trước đó. Vùng núi chuyển rét 16-18 độ C. Đồng thời, mưa dông kéo dài cả ngày có thể làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ của người dân.

Tại các điểm du lịch vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang... thời tiết diễn biến xấu khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời mưa lớn cục bộ kèm nguy cơ dông, sét, mưa đá, gió giật. Người dân du lịch tại đây cần lưu ý để di chuyển an toàn.

Ngoài ra, nhiều nơi có thể sạt lở do mưa lượng lớn trong thời gian ngắn, tập trung ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ. Lượng mưa dao động 40-70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm.

Thời tiết ở vùng biển phía Bắc trong ngày 30/4 tương đối thuận lợi cho người dân vui chơi, trước khi khu vực đón không khí lạnh gây mưa và giảm nhiệt. Ảnh: Thạch Thảo.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-7. Sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Trong khi đó, khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, sóng cao 3-5 m. Chuyên gia khuyến cáo người dân du lịch vùng biển cần lưu ý thông tin thời tiết để có kế hoạch nghỉ lễ an toàn, tránh hoạt động ngoài trời khi mưa to và sóng lớn.

Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mưa dông và chuyển lạnh trong hôm nay (1/5). Nhiệt độ tại thủ đô dao động ngưỡng 19-21 độ C. Đến ngày 2/5, thời tiết cải thiện khi giảm mưa, nhiệt độ tăng dần.

Từ gần sáng 1/5 đến hết ngày 2/5, mưa dông cũng xuất hiện ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 180 mm. Nhiệt độ khu vực ở mức thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa lớn liên tục trong ngày 1-2/5 kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật. Mưa tập trung về chiều và tối với lượng 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường đô thị trong kỳ nghỉ lễ.