Miền Bắc trở rét

Không khí lạnh sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ từ trưa và chiều 14/12. Lúc này, khu vực chuyển rét và tiếp tục giảm nhiệt sâu xuống 11-14 độ C trong những ngày tới.

Sáng 14/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống nước ta và đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ.

Từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tác động đến những nơi khác ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay nên sẽ gây giảm nhiệt sâu cho toàn khu vực.

Từ chiều 14/12, Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa nhỏ, trời chuyển rét. Khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền từ đêm nay, khu vực có thể mưa nặng hạt. Nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng 11-14 độ C, trời rét đậm.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khi ra đường vào sáng sớm nên chủ động mang theo áo ấm. Khu vực sẽ trở rét về chiều và tối, người dân không nên chủ quan khi thấy thời tiết buổi sáng vẫn ấm áp.

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay từ ngày 15/12. Ảnh: Khánh Huyền.

Ngày 15/12, toàn Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại khi nhiệt độ tại khu vực đồng bằng duy trì ở 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ có thể nhích lên ngưỡng 14-16 độ C nên rét đậm sẽ kéo dài suốt cả ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ dưới 5 độ C và xuất hiện băng giá do không khí lạnh đợt này mang theo hơi ẩm. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 12 độ C liên tiếp trong các ngày 15-17/12. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 14 độ C, ngưỡng rét đậm. Mức nhiệt tối cao và tối thấp chênh lệch không quá lớn, người dân có thể cảm nhận sự rét buốt kéo dài cả ngày.

Trước diễn biến về đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các địa phương từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ chủ động ứng phó với không khí lạnh.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến của rét đậm, rét hại. Thời lượng phát tin về đợt rét này cần được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở.

Đơn vị chức năng địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín.

Các biện pháp ứng phó cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản cũng cần lưu ý để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thời tiết, các địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học.