Miền Bắc tăng nhiệt, Mẫu Sơn vẫn rét 1 độ C

Rét đậm, rét hại còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 20/12. Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt lên ngưỡng 16-18 độ C, không còn cảm giác rét buốt vào ban ngày.

Sáng 19/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ, sức gió quan trắc được mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tác động đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng sang một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trong khi đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang chìm trong khối không khí lạnh và khô khiến nhiệt độ toàn khu vực tiếp tục xuống thấp. Kết quả quan trắc nhiệt độ cho thấy trong đêm 18/12, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) có lúc rét sâu 4,3 độ C.

Tuy nhiên, khu vực đồng bằng có xu hướng tăng nhiệt hơn những ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đêm qua là 13,1 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với đêm 17/12.

Trong ngày, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt ngưỡng 18 độ C vào khung giờ 13-15h. So với những ngày trước đó, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tăng 1-2 độ C, ban ngày hửng nắng.

Cơ quan khí tượng cho biết trạng thái rét đậm, rét hại còn duy trì ở Bắc Bộ đến hết ngày 20/12. Sau đó, khu vực còn rét sâu vào ban đêm và rạng sáng nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 18-20 độ C, trời lạnh, có nắng hanh.

Theo bản đồ nhiệt độ, ngày 21-23/12, Hà Nội được dự báo có nền nhiệt dao động 10-20 độ C. Mức nhiệt tối cao và tối thấp chênh nhau nhiều nên người dân không nên chủ quan khi thấy thời tiết ban ngày đã ấm dần.