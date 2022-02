Miền Bắc sắp rét hại diện rộng, Hà Nội dưới 10 độ C

Đợt rét sắp tới có khả năng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ có thể dưới 10 độ C.

Chiều 15/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo về đợt không khí lạnh cường độ mạnh sắp ảnh hưởng đến miền Bắc.

Theo đó, ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, trung du và đồng bằng có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì thời tiết âm u, mưa phùn và sương mù trong các ngày 16-18/2. Nền nhiệt tại khu vực trong những ngày tới dao động 17-21 độ C, trời lạnh.

Đến ngày 19/2, thủ đô ghi nhận mức giảm nhiệt nhanh xuống ngưỡng 9-13 độ C, thấp hơn những ngày trước đó khoảng 8-10 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục xuống mức 8 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Đáng lưu ý, đợt rét sắp tới có thể kèm theo mưa dông, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng. Người dân được khuyến cáo mặc ấm, khu vực núi cao lên phương án che chắn chuồng trại và áp dụng các biện pháp giữ ấm cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng do các hiện tượng sương muối, băng giá gây ra.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

16/2: Mưa phùn 17/2: Mưa phùn 18/2: Mưa phùn 19/2: Mưa nhỏ 20/2: Mưa rào 21/2: Mưa nhỏ 22/2: Mưa nhỏ Nhiệt độ cao nhất °C 21 23 24 17 12 15 15 Nhiệt độ thấp nhất

15 18 20 14 10 10 12

Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3. Miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt rét đậm, rét hại trong thời gian tới nhưng các đợt không kéo dài.

Đáng lưu ý, không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu lệch đông nên khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Chuyên gia nhận định nắng nóng ở hai khu vực này nhiều khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa hè năm nay ở miền Bắc được dự báo không quá gay gắt với các đợt nắng nóng ngắn ngày.

Trước đó, miền Bắc trải qua đợt mưa rét kéo dài từ ngày 29/1 đến 15/2. Khu vực thường xuyên ở trong tình trạng mưa phùn, sương mù, độ ẩm cao, nền nhiệt thấp và nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Nửa cuối tháng 2, Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1,5 độ C, đặc biệt tại vùng núi và trung du. Thời tiết chủ đạo trong tháng 2 là mưa rét, độ ẩm cao và sương mù dày.

Cũng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh thời kỳ tới, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi kèm theo dông, trời nhiều mây kèm sương mù. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất trong 3 ngày tới là 17-23 độ C, sau đó giảm mạnh trong ngày 19/2.