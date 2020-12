Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại

Không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc trong 2 ngày tới. Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Chiều 12/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành ở phía bắc và đang di chuyển xuống nước ta.

Từ ngày 14/12, không khí lạnh sẽ tác động đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Đợt lạnh này được nhận định có cường độ mạnh và mang theo nhiều hơi ẩm.

Từ ngày 14/12, Đông Bắc Bộ có mưa từ. Mưa bắt đầu rải rác từ chiều, sau đó nặng hạt dần và có thể xuất hiện mưa rào, mưa to vào ban đêm.

Ngày 15/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng chịu rét đậm, rét hại khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ thấp nhất vào ban ngày tại đồng bằng không vượt quá 15 độ C nên đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Rét đậm, rét hại sẽ bao phủ khắp miền Bắc từ ngày 15/12. Ảnh: Khánh Huyền.

Vùng núi cao tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá do nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 5 độ C kèm theo mưa, độ ẩm cao. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khác với đợt rét trước, không khí lạnh lần này gây giảm nhiệt sâu vào cả ban ngày và kèm theo mưa nên người dân có thể cảm nhận rất rõ sự rét buốt kéo dài suốt cả ngày.

Theo dự báo dài hạn, đợt rét này có thể kéo dài từ ngày 14 đến 22/12. Thời gian rét đậm, rét hại sâu tập trung trong ngày 15-16/12, sau đó giảm mưa, nhiệt độ tăng lên 14-18 độ C, ban đêm vẫn xuất hiện rét đậm.

Tại Hà Nội, trời chuyển mưa và rét từ ngày 14/12. Chuyên gia khuyến cáo người dân ra đường từ sáng nên chuẩn bị áo ấm. Từ ngày 15/12, Hà Nội có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở 11-13 độ C.

Tác động của không khí lạnh cũng khiến gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông được cảnh báo có sóng biển cao đến 3-5 m. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.