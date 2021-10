Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Đợt không khí lạnh đầu mùa thu đông năm nay khả năng tác động đến miền Bắc trong các ngày 10-11/10. Tuần tới, Biển Đông cũng có thể hứng bão.

Thông tin trên được ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết chiều 3/10.

Theo đó, khoảng ngày 10-11/10, một đợt gió mùa Đông Bắc khả năng tràn về tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay.

Trong tháng 10, khu vực hứng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt ban ngày tại Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng 25 độ C. Thời tiết bắt đầu se lạnh.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì trạng thái trời nắng, ít mưa đến hết tuần này. Nhiệt độ trong ngày dao động 30-32 độ C, thời tiết không quá nóng bức. Bước sang đầu tuần sau (11-12/10), khu vực khả năng đón đợt mưa dông mới, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 28 độ C. Đây có thể là do tác động của không khí lạnh.

Dự báo xa, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định miền Bắc có thể trải qua mùa đông năm nay lạnh hơn so với năm 2020. Rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện sớm trước ngày 25/12. Đến tháng 1/2022, khu vực khả năng hứng chịu 4-5 đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài 4-6 ngày.

Miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay vào ngày 10-11/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Về diễn biến mưa bão, chuyên gia cho biết ngày 3/10, một vùng áp thấp đã hình thành trên vùng biển phía đông nam Philippines. Khoảng ngày 6-7/10, hình thái này đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão trong những ngày tiếp theo.

“Không khí lạnh xuất hiện vào ngày 10-11/10 có cường độ mạnh và có thể tương tác với cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì vậy, diễn biến của hình thái này trong những ngày tới rất phức tạp”, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo.

Theo trang dự báo Windy, nhận định ban đầu cho thấy áp thấp nhiệt đới mạnh lên nhanh chóng sau khi vào Biển Đông ngày 7/10. Ban đầu, hình thái này di chuyển theo hướng bắc đông bắc, nhưng sau đó đổi sang hướng tây và mạnh thành bão. Càng tiến gần về khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ cơn bão càng mạnh.

Ngư dân trên biển cần lưu ý cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên để kịp thời di chuyển, tránh trú khi bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão.

Trên đất liền, mặc dù chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão nhưng ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên các tỉnh Trung Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng trong ngày 5-8/10. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông cũng tiếp diễn trong tuần này nhưng tập trung về chiều hoặc tối.