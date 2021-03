Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Hà Nội 18 độ C

Đợt không khí lạnh mới khiến Bắc Bộ giảm nhiệt từ ngày 21/3. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trạng thái nồm ẩm, se lạnh về đêm và sáng sớm trong 2 ngày tới. Khu vực này vẫn xuất hiện mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, thời tiết ban ngày ấm áp kèm độ ẩm cao.

Đến ngày 21/3, các tỉnh miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh mới. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh nhất kể từ đầu tháng 3. Do đó, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa dông, trời chuyển rét.

Theo bản đồ dự báo, ngày 22/3, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 18 độ C. Mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc vào cuối tuần này (21/3). Nhiệt độ giảm 3-4 độ C so với trước đó, cao nhất ở ngưỡng 20-23 độ C.

Dù vậy, cường độ đợt không khí lạnh lần này vẫn không đủ để duy trì thời tiết lạnh giá trong thời gian dài. Đến ngày 23/3, khu vực tăng nhiệt trở lại và tiếp diễn kiểu thời tiết có mưa phùn, sương mù, nồm ẩm. Nhiệt độ duy trì 22-24 độ C.

Đợt không khí lạnh sắp tới khiến các tỉnh miền Bắc có mưa dông, nền nhiệt giảm. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 3, cơ quan khí tượng cũng nhận định ngày 20-21/3, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên khu vực có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi cao hơn.

Do không khí lạnh thời kỳ này có xu hướng lệch đông, do đó khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu là các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Thời tiết chủ đạo trong những ngày tới vẫn là mây nhiều. Sương mù và mưa nhỏ xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, Tây Bắc Bộ lại có nắng sớm hơn do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này lên đến 28-31 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh nhưng đều có cường độ yếu. Do đó, hình thái thời tiết của khu vực thời gian qua là có mưa nhỏ, mưa phùn. Nền nhiệt trong 10 ngày đầu tháng 3 ở Bắc Bộ cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm 1-2 độ C.

Dự báo thêm về xu hướng mùa hè năm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở các khu vực không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4 và tháng 5 cũng xấp xỉ trung bình cùng kỳ nhiều năm.