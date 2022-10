Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, Hà Nội lạnh 19 độ C

Đợt không khí lạnh tràn xuống ngày 10-11/10 khiến nhiệt độ tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ xuống ngưỡng thấp nhất 19 độ C, trời chuyển lạnh. Trong khi đó, vùng núi chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4/10, miền Bắc chấm dứt đợt mưa dông dài ngày. Hôm nay, nhiều nơi hửng nắng và bắt đầu tăng nền nhiệt lên ngưỡng cao nhất 33-34 độ C.

Trạng thái trên duy trì đến ngày 6/10, sau đó mưa có thể quay trở lại Đồng bằng Bắc Bộ nhưng lượng nhỏ. Đồng thời, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 23-31 độ C. Nguyên nhân là khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu.

Đáng lưu ý, ngày 9-10/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh đầu mùa khiến vùng núi chuyển rét. Trong khi đó, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 10/10 khi nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 19 độ C, cao nhất 24 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tăng cao nhưng ban đêm vẫn ở mức thấp, chênh lệch nhiệt lên tới 8-10 độ C.

Tại một số khu vực vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 10-13/10 có thể xuống ngưỡng 17 độ C. Thời tiết các khu vực này chuyển rét kèm mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 5/10: Không mưa Ngày 6/10: Mưa dông Ngày 7/10: Mưa nhỏ Ngày 8/10: Không mưa Ngày 9/10: Mưa dông Ngày 10/10: Mưa vừa Ngày 11/10: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 33 34 33 31 29 24 25 Nhiệt độ thấp nhất

24 24 24 23 21 19 19

Trong bản tin dự báo thời tiết mùa, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường. Hình thái này gia tăng về cường độ và xuất hiện nhiều hơn vào cuối tháng 10.

Đến tháng 11-12, miền Bắc có thể trải qua thời kỳ đầu mùa đông với nhiệt độ thấp hơn 0,5-1 độ C so với trung bình. Những tháng tiếp theo của mùa đông, nhiệt độ ở ngưỡng tương đương cùng kỳ các năm.

Về lượng mưa, chuyên gia lưu ý tháng 10, Trung Bộ dự báo ghi nhận lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 30-50%. Đến tháng 11, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn 15-30%, trong khi Nam Trung Bộ cao hơn 30-60% so với cùng kỳ.

Các tháng 10 đến 12, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường rơi vào các ngày: 8-11/10, 26-31/10, 6-12/11, 23-29/11, 7-11/12 và 21-29/12.

Riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng có thể ghi nhận độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4 m, gây nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.