Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè

Kết thúc đợt lạnh kéo dài thêm hai ngày tới, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực ở ngưỡng 35 độ C.

Ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ duy trì trạng thái lạnh giá với nhiệt độ thấp nhất trong ngày 16 độ C, cao nhất 21 độ C. Nền nhiệt hôm nay cao hơn một ngày trước đó 2 độ C, đồng thời mưa dông chấm dứt khiến thời tiết dễ chịu hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/4, sau đó khu vực tăng nhiệt nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần này.

Từ ngày 22/4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì 21-24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24/4.

Lúc này, nắng nóng sẽ mở rộng khắp Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 19/4: Không mưa Ngày 20/4: Không mưa Ngày 21/4: Không mưa Ngày 22/4: Không mưa Ngày 23/4: Không mưa Ngày 24/4: Không mưa Ngày 25/4: Nắng nóng Nhiệt độ cao nhất °C 23 26 27 30 33 34 35 Nhiệt độ thấp nhất

16 19 19 21 23 24 25

Cao điểm của đợt nóng sắp tới rơi vào ngày 25-27/4 khi nhiệt độ ở đồng bằng và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-36 độ C, vùng núi 35-37 độ C, một số nơi nóng trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Người dân cần lưu ý để đề phòng.

Theo trang dự báo Accuweather, thời tiết Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt từ lạnh giá sang oi nóng kể từ ngày 21/4. Lúc này, khu vực hửng nắng sau nhiều ngày mưa dông kèm nhiệt độ tăng lên ngưỡng 22-27 độ C.

Cuối tuần này (23-24/4), nhiệt độ tại thủ đô chạm mức 31-34 độ C, cao nhất tại khu vực kể từ đầu năm nay. Người dân sẽ cảm nhận rõ nóng bức của mùa hè.

Thời điểm Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong đợt nóng sắp tới là ngày 25/4 với mức 35 độ C. Sau đó, nắng nóng dần suy giảm nhưng khu vực duy trì trạng thái ít mây, ngày nắng.

Trong bản tin nhận định xu thế khí tượng từ tháng 5 đến tháng 10, chuyên gia cho biết nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình. Đồng thời, các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài.

Vào tháng 5-7, nhiệt độ tại miền Bắc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng 8-9, nền nhiệt chung phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm 0,5-1 độ C, nắng nóng vẫn còn xuất hiện.