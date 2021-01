Miền Bắc rét tăng cường

Các tỉnh miền Bắc chuyển sang giai đoạn rét khô, nhiệt độ ban đêm tiếp tục xuống thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 10/1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Ngày 11-13/1, các tỉnh đồng bằng chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, độ ẩm giảm hơn so với những ngày trước. Vùng núi thấp phổ biến 4-7 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, sau khi đón không khí lạnh bổ sung, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 8 độ C vào đêm 11/1. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất là 15 độ C.

Đến ngày 12/1, nhiệt độ ngày và đêm tại miền Bắc có sự chênh lệch lớn. Ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 18-20 độ C. Mức nhiệt rét đậm, rét hại dưới 13 độ C chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn liên tiếp 3 ngày qua. Ảnh: Thạch Thảo.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng khiến nhiệt độ các tỉnh miền núi tiếp tục xuống thấp, dao động 4-7 độ C. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Trong khi đó, Trung Bộ cũng đang chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh cường độ mạnh. Khi không khí lạnh tăng cường tràn về, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 9-12 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trở rét, nhiệt độ thấp phổ biến 15-18 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có sự giảm nhiệt rõ rệt về đêm. Các tỉnh Tây Nguyên sẽ trở rét về đêm và sáng, trong khi TP.HCM và các tỉnh lân cận duy trì mức nhiệt 23-27 độ C, ban đêm trời lạnh.

Nhận định thêm về thời tiết thời gian tới, cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 1 và tháng 2, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

Các đợt rét đậm, rét hại trong giai đoạn này khả năng kéo dài 5-7 ngày và duy trì lâu hơn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Để ứng phó với rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong những ngày tới, chuyên gia khuyến cáo các địa phương xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.

Còn người dân vùng núi tiếp tục áp dụng các biện pháp che chắn, gia cố chuồng trại, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn.