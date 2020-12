Miền Bắc rét tăng cường

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng 10-13 độ C, khu vực miền núi rét hại 7-10 độ C.

Chiều 17/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta và chuẩn bị ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Đông Bắc Bộ sẽ là khu vực đầu tiên chịu tác động của hình thái này, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 18/12, Bắc Bộ tiếp tục chìm trong khối không khí lạnh và khô gây rét đậm, rét hại. Khu vực đồng bằng duy trì mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C. So với những ngày trước, không khí lạnh tăng cường khiến khu vực giảm thêm 1-2 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại vùng núi cao tiếp tục xuống thấp dưới 5 độ C gây ra tình trạng băng giá. Đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc được dự báo kéo dài đến ngày 20/12.

Đáng lưu ý, không khí lạnh đợt này sẽ gây mưa nhỏ cho phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 18/12. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Khánh Hòa có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại các khu vực núi cao trong ngày 15-17/12. Biểu đồ: Mỹ Hà.

Trước đó, ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh gây giảm nhiệt sâu cho toàn miền Bắc trong các ngày 15-17/12. Kết quả quan trắc nhiệt độ cho thấy đỉnh điểm của đợt rét là ngày 16/12. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt 1 độ C, trong khi Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 4,6 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông.

Trao đổi với Zing, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Tổng cục Phòng chống thiên tai đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình rét đậm, rét hại tại các địa phương miền núi.

"Mùa đông năm nay ở miền Bắc được dự báo đặc biệt lạnh. Chúng tôi lo ngại đợt rét này sẽ diễn biến cực đoan, nhiệt độ thực tế có thể còn thấp hơn so với mức nhiệt dự báo nên phải thành lập ngay đoàn công tác kiểm tra tình hình để lên phương án ứng phó cho phù hợp", ông Hiệp nói.

Tại Hà Nội, trạm quan trắc Hà Đông ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 11,9 độ C trong đêm 16/12. Trong ngày, mức nhiệt cao nhất không quá 15 độ C, giá rét kéo dài suốt cả ngày. Trạng thái này còn duy trì tại thủ đô trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất có thể dao động 10-11 độ C, ngưỡng rét hại.

Tuy nhiên, không khí lạnh tràn về khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ được cải thiện đáng kể. Sáng 17/12, chất lượng không khí tại các khu vực trong nội thành hầu hết ở ngưỡng tốt, trong lành.

Nhiều trạm quan trắc ở Cầu Giấy, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm ghi nhận chỉ số AQI dao động 10-30 đơn vị, mức rất tốt. Trạng thái này khả năng duy trì thêm nhiều ngày tới, khi khu vực đón không khí lạnh tăng cường khiến bụi bẩn được khuếch tán lên cao.