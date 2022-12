Miền Bắc rét kéo dài qua Tết Dương lịch

Thời tiết miền Bắc cải thiện trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 khi chuyển nắng ráo và tăng nhiệt vào ban ngày. Trong khi đó, các khu vực khác cũng thuận lợi cho người dân vui chơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 31/12, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô sau chuỗi ngày mưa dông, âm u. Khu vực tăng nhiệt nhanh vào ban ngày, đạt mức cao nhất 20 độ C, cao hơn 5 độ C so với một ngày trước.

Ban đêm, nhiệt độ ở đồng bằng tiếp tục giảm sâu và chạm mức rét hại 11 độ C. Người dân sẽ trải qua ngày đầu của kỳ nghỉ 3 ngày trong trạng thái ngày lạnh, nắng ráo và rét buốt về đêm, sáng sớm.

Trạng thái trên duy trì suốt kỳ nghỉ lễ. Ngày 1-2/1/2023, nhiệt độ thấp nhất ở Đồng bằng Bắc Bộ là 14-17 độ C, cao nhất 19-22 độ C. Trong khi đó, vùng núi vẫn rét đậm 10-13 độ C, một số nơi dưới 5 độ C.

Kiểu thời tiết tạnh ráo thích hợp cho người dân vui chơi trong những ngày tới. Dù vậy, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nên người dân cần chuẩn bị trang phục phù hợp khi di chuyển cả ngày.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo thời tiết nhiều nắng quay trở lại từ ngày 31/12. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô tăng nhanh lên ngưỡng 21 độ C, chênh lệch 10 độ C so với ban đêm.

Đến ngày 2/1/2023, khu vực tái diễn kiểu thời tiết nhiều mây, âm u nhưng vẫn giữ nền nhiệt ở mức cao. Đến ngày 7/1, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ mới đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Miền Bắc vừa trải qua những ngày rét buốt khi nhiệt độ xuống thấp kèm mưa dông, khu vực Fansipan hứng đợt mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Ảnh: D.S.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết những ngày tới tương tự miền Bắc khi nhiệt độ ban đêm dao động 13-16 độ C, ban ngày cao nhất 18-21 độ C. Trời rét.

Trong khi đó, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa về đêm và sáng trong ngày 31/12 và 1/1/2023. Đến ngày 2/1, lượng mưa gia tăng có thể làm gián đoạn các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Kiểu thời tiết trên cũng xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Người dân đề phòng các trận mưa rào trong 3 ngày nghỉ lễ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C, oi nóng.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân trải qua những ngày đầu năm mới với thời tiết thuận lợi, ít mưa và ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận trong những ngày tới là 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trong bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng 1/2023, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Dù vậy, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn tiếp diễn và tập trung ở vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo khả năng gây mưa trái mùa cho các tỉnh phía nam. Đáng lưu ý, áp thấp nhiệt đới hoặc bão vẫn có thể xuất hiện trên khu vực phía nam Biển Đông.