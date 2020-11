Hà Nội có thể hứng rét đậm trong vài ngày tới khi nhiệt độ hạ xuống ngưỡng thấp nhất 13-15 độ C. Không khí lạnh liên tục tác động khiến miền Bắc rét kéo dài.

Chiều 30/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mức nhiệt thấp nhất trong ngày ghi nhận được tại Hà Nội là 15 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến toàn Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, vùng núi duy trì mức nhiệt 11-14 độ C.

Trạng thái này có thể duy trì trong nhiều ngày tới khi không khí lạnh tiếp tục tác động đến miền Bắc. Ngày 1/12, Đồng bằng Bắc Bộ có mức nhiệt 14-17 độ C, mức thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa thu đông đến nay.

Trong khi đó, vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ tối thấp được dự báo ở ngưỡng 8 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Sa Pa vẫn ở mức rất thấp là 12-14 độ C. Cả khu vực chìm trong khối không khí lạnh và khô, trời quang mây, ban ngày có nắng hanh, độ ẩm thấp.

Ngày 3-5/12, đợt không khí lạnh tăng cường mới khiến Sa Pa giảm nhiệt xuống mức thấp nhất là 6 độ C. Ban ngày, nhiệt độ chỉ có thể nhích lên ngưỡng 10 độ C, rét đậm và rét hại kéo dài suốt 3 ngày.

Lúc này, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể hứng đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Theo bản đồ dự báo xa, người dân thủ đô sẽ hứng chịu cái rét 13 độ C, rơi vào cuối tuần là hai ngày 5-6/12.

Không khí lạnh liên tục tràn về khiến miền Bắc rét kéo dài. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đáng lưu ý, sự kết hợp của không khí lạnh với nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây ra mưa lớn cho các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Trong vòng 6 giờ qua, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa 20-40 mm. Một số nơi như Tam Kỳ, Trà My (Quảng Nam) ghi nhận lượng mưa lớn, trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên được dự báo tiếp tục có mưa với lượng dao động 30-50 mm, có nơi trên 50mm. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nơi mưa trên 100 mm.

Mưa kéo dài đến hết ngày 1/12 với tổng lượng phổ biến 50-100 mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp, sạt lở đất có nguy cơ tiếp diễn tại các khu vực trên. Từ ngày 2/12, Trung Bộ giảm mưa.