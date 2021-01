Miền Bắc rét hại từ đêm nay

Không khí lạnh tràn xuống gây rét hại diện rộng cho miền Bắc. Các tỉnh đồng bằng có mức nhiệt thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và khu vực núi cao khả năng xuất hiện băng giá.

Sáng 16/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Từ đêm nay, hình thái này sẽ tác động đến vùng núi phía Bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và sáng mai (17/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai.

Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo các khu vực núi cao đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt rõ rệt từ khoảng 3h sáng 17/1. Nhiệt độ lúc rạng sáng chỉ dao động 13-14 độ C, trời rét đậm. Trong ngày, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, khu vực sẽ chuyển rét hại với mức nhiệt thấp nhất là 9-12 độ C.

Dù vậy, bước sang ngày 18/1, Hà Nội chỉ còn rét đậm về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở ngưỡng 21 độ C, có nắng hanh nên không còn cảm giác buốt giá.

Chuyên gia dự báo mưa tuyết khả năng xuất hiện ở vùng núi cao Lào Cai và Hà Giang nhưng xác suất không cao. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh nhưng không thể mạnh như đợt vừa qua. Thời gian duy trì của đợt này cũng ngắn, chỉ kéo dài từ 17/1 đến 19/1.

Theo chuyên gia, ngày 17/1, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc sẽ nhiều mây, âm u, trời rét kèm độ ẩm cao. Đến ngày 18-19/1, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Các tỉnh miền núi Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo thêm về khả năng xuất hiện mưa tuyết, ông Năng cho biết hiện tượng này có thể xảy ra ở vùng núi cao thuộc Hà Giang và Lào Cai trong đêm 17/1, nhưng xác suất không cao như đợt trước.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng khiến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C từ đêm 17/1. Sau đó, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng trở rét, Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.