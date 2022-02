Không khí lạnh khiến mức nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ giảm sâu xuống ngưỡng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Miền Bắc rét hại diện rộng kèm theo mưa rào từ hôm nay, 19/2.

Rạng sáng 19/2, thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu chuyển rét kèm mưa rào. Lúc 5h, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Hà Nội là 13,1 độ C, Cao Bằng 13 độ C, Lạng Sơn 11 độ C.

Trong khi đó, các nơi như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 20 độ C. Như vậy, không khí lạnh đang tác động chủ yếu tới phía Đông Bắc Bộ, trước khi mở rộng ra toàn miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với cường độ không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông, miền Bắc trải qua đợt rét hại diện rộng kể từ ngày 19 đến hết 22/2. Nhiệt độ phổ biến ở đồng bằng là 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C.

Thời điểm miền Bắc rét nhất trong đợt này là ngày 20-21/2, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền. Lúc này, nhiệt độ trung bình trong ngày ở đồng bằng không quá 10 độ C, vùng núi không quá 6 độ C.

Đáng lưu ý, khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)... có thể ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 0 độ C gây nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết trong những ngày tới.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số khu vực trong 5 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 19/2: Mưa Ngày 20/2: Mưa Ngày 21/2: Mưa Ngày 22/2: Không mưa Ngày 23/2: Không mưa Hà Nội °C 13 10 9 11 12 Lạng Sơn

8 6 6 7 7 Hải Phòng

12 9 8 10 11 Thanh Hóa

14 11 10 12 13

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong hôm nay là 13 độ C và giảm mạnh xuống ngưỡng 10 độ C kể từ sau 15h. Đến đêm, nền nhiệt chung toàn khu vực ở mức 8 độ C.

Ngày 20-21/2, nhiệt độ tại Hà Nội duy trì 7-9 độ C, không có sự chênh lệch giữa ngày và đêm. Rét hại kèm theo mưa dông, độ ẩm cao có thể khiến cảm nhận thấp hơn thực tế. Tình trạng nồm ẩm tiếp diễn.

Đồng thời, ngày 19-21/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 30-50 mm. Riêng vùng núi và trung du ở miền Bắc có thể mưa 70-120 mm/đợt kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Hai ngày cuối tuần, mưa dông lan rộng tới Nghệ An rồi Thừa Thiên - Huế. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Trước diễn biến đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới, chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người. Người già, trẻ nhỏ, học sinh hạn chế hoạt động ngoài trời.

Ở miền núi, đơn vị chức năng cần hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Gia súc chăn thả tự do cần được di chuyển về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn.