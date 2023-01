Miền Bắc rét đậm trước dịp Tết Nguyên đán

Thời tiết miền Bắc ổn định trong tuần tới với trạng thái ngày nắng ráo, chuyển rét về đêm và sáng sớm. Từ ngày 15/1, khu vực có thể đón thêm không khí lạnh gây rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Trung vừa trải qua ngày cuối cùng của đợt mưa lớn. Ngày 8/1, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa hứng lượng mưa dao động 20-70 mm. Từ đêm nay, khu vực tạnh ráo.

Trong tuần tới, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ tương đối ổn định khi có sương mù nhẹ vào sáng sớm, hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ ban ngày cao nhất 23-25 độ C, trời lạnh. Ban đêm, nhiệt độ ở đồng bằng xuống thấp nhất 17 độ C, vùng núi dưới 13 độ C, trời rét sâu.

Trạng thái trên duy trì trong các ngày 9-14/1, sau đó khu vực có thể đón đợt không khí lạnh mới.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Accuweather Nhãn Ngày 9/1: Không mưa Ngày 10/1: Không mưa Ngày 11/1: Không mưa Ngày 12/1: Không mưa Ngày 13/1: Không mưa Ngày 14/1: Không mưa Ngày 15/1 Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 23 22 21 22 24 25 17 Nhiệt độ thấp nhất

18 17 16 18 19 18 9

Theo trang dự báo Accuweather, từ ngày 15/1, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét khi nhiệt độ xuống thấp ở ngưỡng 17 độ C, giảm 8 độ C so với trước đó. Sau thời điểm này, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu và đạt mức thấp nhất 9 độ C về đêm.

Đợt rét này có thể kéo dài đến khoảng ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp). Thời điểm rét nhất khả năng rơi vào ngày 16/1 khi nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng không vượt quá 15 độ C.

Trong khi đó, Trung Trung Bộ được dự báo xuất hiện mưa rào trở lại từ ngày 16-17/1 do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Lúc này, khu vực cũng chuyển rét.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông xuất hiện trong đêm 9-10/1. Thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ tuần tới tiếp diễn trạng thái sương mù, se lạnh về đêm và sáng sớm.

Hiện, cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định về thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán.