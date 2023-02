Miền Bắc nồm ẩm cả tuần, Nam Bộ nóng 36 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 6/2, miền Bắc duy trì trạng thái nồm ẩm, lượng mưa gia tăng ở nhiều nơi kèm theo một số hiện tượng cực đoan như dông, sét.

Trong tuần này, thời tiết khu vực không được cải thiện khi độ ẩm vẫn ở mức cao 87-88%, nhiệt độ dao động 20-24 độ C. Tình trạng ẩm ướt kéo dài, cùng với hiện tượng sương mù xuất hiện vào sáng sớm khiến không khí âm u, đặc quánh.

Ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, một số khu vực miền núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra mưa rào kèm dông. Đồng thời, hiện tượng mưa đá vẫn có thể xuất hiện.

Tại Hà Nội, trang Accuweather cho biết hai ngày có thể mưa lớn tuần tới là 6/2 và 8/2. Những ngày còn lại, thủ đô có mưa phùn hoặc mưa rải rác.

Đáng lưu ý, ngày 11/2, nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng lên ngưỡng cao nhất 28-29 độ C. Thời tiết ấm lên rõ rệt, nhưng mưa nhiều, ẩm thấp gây ra cảm giác khó chịu cho người dân.

Tình trạng ô nhiễm không khí cũng được dự báo gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ trong tuần này. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang chống bụi PM2.5 khi di chuyển, hạn chế tập thể dục vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Cơ quan khí tượng cho biết nguyên nhân tình trạng mưa dông, nồm ẩm kéo dài ở miền Bắc là khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và có xu hướng lệch đông. Hình thái này cũng là nguyên nhân gây ra sương mù.

Đây là kiểu thời tiết đặc trưng trong giai đoạn giao mùa đông - xuân vào tháng 2 và tháng 3, không phải hiện tượng bất thường.

Thời tiết miền Bắc chỉ có thể cải thiện vào nửa cuối tháng 2, khi đón thêm các đợt không khí lạnh gây rét khô.

Kiểu thời tiết mưa phùn, sương mù cũng phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trong những ngày tới. Nhiệt độ các tỉnh, thành phố trên thấp nhất 19-22 độ C, trời lạnh. Ban ngày, nhiệt độ tăng cao lên mức 30 độ C, oi nóng.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thời tiết thuận lợi hơn khi mưa dông chủ yếu xuất hiện về đêm. Ban ngày, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Tại Nam Bộ, nền nhiệt có xu hướng gia tăng trong tuần tới khi một số nơi có thể hứng nắng nóng 35-36 độ C. Thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận tuần tới chủ yếu nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.

Riêng ngày 6/2, Đông Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào kèm theo dông nhưng tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ trong ngày vẫn ở mức cao nên người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm theo mưa như dông, sét.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.