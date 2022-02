Miền Bắc ngày nắng ráo, đêm rét buốt

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 16-18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giá rét kéo dài trong 3 ngày tới.

Lúc 6h sáng nay, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 11 độ C. Một số khu vực núi cao phía bắc bắt đầu tăng nhiệt đáng kể, dao động 4-6 độ C. Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,8 độ C...

Ngày 22-24/3, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì kiểu thời tiết ban ngày nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C, cao hơn những ngày qua 6-8 độ C. Ban đêm, khu vực chuyển rét đậm, rét hại khi mức nhiệt xuống ngưỡng 8-10 độ C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn.

Băng giá phủ trắng xóa đường vào xã vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) ngày 21/2. Ảnh: Phạm Thắng.

Trong khi đó, miền núi phía Bắc tiếp diễn mức nhiệt thấp nhất 3-6 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tại khu vực dao động 10-15 độ C, ngưỡng rét đậm. Băng giá và mưa tuyết có thể xuất hiện tại khu vực núi cao nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày qua.

Đợt rét tại miền Bắc được dự báo kết thúc vào ngày 24/2. Sau đó, khu vực trải qua những ngày cuối tháng 2 với thời tiết không quá rét buốt, có nắng ấm vào ban ngày. Nhiệt độ dao động 16-24 độ C.

Ngày 1/3, tình trạng mưa phùn và sương mù có thể tái diễn. Bắc Bộ quay về trạng thái nồm ẩm, nền nhiệt ổn định ở ngưỡng 18-23 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

23/2: Không mưa 24/2: Không mưa 25/2: Không mưa 26/2: Không mưa 27/2: Không mưa 28/2: Không mưa 1/3: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 17 18 19 20 22 24 24 Nhiệt độ thấp nhất

10 8 10 12 14 16 17

Cơ quan khí tượng đánh giá miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất trong cùng kỳ 40 năm qua. Với mức nhiệt -1 độ C vào ngày 21/2, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục so với cùng kỳ các năm.

Tính đến chiều 22/2, rét đậm, rét hại đã làm chết hơn 1.800 con gia súc của người dân miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có hơn 1.100 con trâu, 540 con bò và 205 gia súc khác. Những địa phương ghi nhận thiệt hại nặng nề trong đợt rét này là Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Hòa Bình, Nghệ An.