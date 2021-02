Miền Bắc mưa rét ngày giáp Tết

Với nhiệt độ 13-16 độ C, Đồng bằng Bắc Bộ bước vào ngày rét nhất tuần này, ngay trước thềm năm mới. Trạng thái này chỉ xuất hiện một ngày, sau đó trời hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Hình thái này kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa dông diện rộng và khiến nền nhiệt giảm.

Rạng sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Những khu vực này cũng xuất hiện mưa to và dông với lượng phổ biến 40-80 mm. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, lượng mưa lên tới 50-100 mm/ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 9/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Đáng lưu ý, khu vực núi cao có thể xảy ra hiện tượng mưa tuyết khi nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm cao.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất hôm nay được dự báo ở ngưỡng 13-16 độ C, trời rét kèm theo mưa. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 9/2 được nhận định là ngày rét nhất trong tuần này tại khu vực.

Miền Bắc mưa rét vào ngày 9/2 trước khi nắng ấm trở lại những ngày Tết. Ảnh: Khánh Huyền.

Dù vậy, trạng thái mưa rét không kéo dài. Đến ngày 10/2, miền Bắc hửng nắng trở lại, nhiệt độ ban ngày tăng cao lên ngưỡng 20-23 độ C. Ban đêm, trời se lạnh, miền núi còn rét nhưng không khắc nghiệt.

Dự báo thêm về thời tiết Giao thừa (11/2), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết cả nước sẽ đón khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ trong tiết trời thuận lợi.

"Từ ngày 29 Tết trở đi, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi cho việc du xuân, trời nắng ráo, một số nơi có thể xuất hiện mưa xuân nhẹ", ông Lâm nhận định.

Cụ thể, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể xuất hiện sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm, vài nơi có mưa nhỏ, mưa xuân. Trời rét nhẹ vào đêm, ấm vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng như Tây Nguyên phổ biến không mưa, mát về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong 3 ngày Tết duy trì 28-31 độ C.

Chuyên gia lưu ý riêng các tỉnh Nam Bộ, chiều 11-12/2 (tức chiều 30 và chiều mùng 1 Tết), khu vực khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Nền nhiệt phổ biến 29-33 độ, không xảy ra nắng nóng.