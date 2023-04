Miền Bắc mưa lớn, sấm chớp ngày đầu nghỉ lễ

Đón không khí lạnh, thời tiết miền Bắc diễn biến xấu khi mưa dông kèm theo nền nhiệt giảm nhẹ. Người dân trải qua hai ngày nghỉ lễ đầu tiên (29-30/4) với thời tiết âm u, trời mát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 29/4, một bộ phận không khí lạnh tràn xuống và chi phối thời tiết miền Bắc.

Do không khí lạnh lệch đông, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận mức giảm nhiệt trong hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27 độ C, lạnh về đêm và sáng sớm.

Một số nơi ở vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp dưới 17 độ C, trời rét. Đáng lưu ý, từ đêm 28 đến hết ngày 29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao. Cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Tại Hà Nội sáng 29/4, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận, huyện Hà Nội kèm theo sấm chớp. Theo số liệu từ các trạm quan trắc, từ 7h đến 7h10, một số nơi ghi nhận lượng mưa dao động 15-20 mm, tập trung ở Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông cùng nhiều huyện ngoại thành như Long Biên, Thanh Trì. Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, do mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng cho biết, theo hình ảnh mây vệ tinh và radar, vùng mây dông gây mưa phát triển từ khu vực Ba Vì, thị xã Sơn Tây và đang dần mở rộng ra khắp các quận, huyện khác. Mưa khả năng kéo dài trong 30 phút đến 3 giờ tới.

Chuyên gia cho biết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng giảm mưa nhanh kể từ trưa 29/4. Đến ngày 30/4, mưa chấm dứt và nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 20-28 độ C.

Trong khi đó, mưa xuất hiện và kết thúc muộn hơn ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Khu vực này bắt đầu chuyển mưa từ chiều 29/4 và kéo dài hết ngày 30/4, lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra một số hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 29/4: Mưa dông Ngày 30/4: Mưa rào Ngày 1/5: Không mưa Ngày 2/5: Không mưa Ngày 3/5: Không mưa Ngày 4/5: Không mưa Ngày 5/5: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 26 28 29 31 32 34 35 Nhiệt độ thấp nhất

24 21 21 24 25 26 28

Ngoài thời tiết hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ diễn biến xấu, người dân Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua 3 ngày còn lại (1-3/5) với thời tiết thuận lợi khi trời chuyển nắng ráo. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể nắng nóng trên 35 độ C.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo nền nhiệt tăng dần trong những ngày tới. Hôm nay, khu vực có mưa vài nơi với mức nhiệt dao động 20-27 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước.

Ngày 1-3/5, thời tiết thủ đô hửng nắng và nhiệt độ tăng lên ngưỡng cao nhất 30 độ C. Người dân có thể cảm thấy oi nóng về trưa và chiều, nhưng thời tiết thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều khả năng, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần từ ngày 29/4. Trong 5 ngày nghỉ lễ, khu vực duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. Mưa dông có thể xuất hiện nhưng với lượng nhỏ và kết thúc nhanh.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ đạt ngưỡng cao nhất 33-35 độ C. Khu vực ít nguy cơ xuất hiện nắng nóng gay gắt như những ngày qua.