Miền Bắc mưa lớn diện rộng suốt cả tuần

Miền Bắc bước vào 2 đợt mưa dông diện rộng liên tiếp từ 6/6. Hà Nội được dự báo duy trì mức nhiệt 29-32 độ C trong một tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một rãnh áp thấp đang hoạt động có xu hướng nâng trục lên phía bắc, đi qua khu vực Bắc Bộ. Ảnh hưởng của hình thái này kết hợp hội tụ gió lên mực 5.000 m khiến mưa lớn diện rộng xảy ra tại miền Bắc.

Từ chiều tối nay (6/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn kèm theo dông, sét và gió mạnh. Mưa bắt đầu tại các tỉnh miền núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống đồng bằng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại miền núi. Các sông suối ở khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lên 1-3 m.

Đợt mưa này tại miền Bắc được dự báo kéo dài đến hết ngày 8/6 với lượng phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm. Sau đó, khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa mới từ ngày 9/6 đến 11/6.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong tuần tới. Đồ họa: Mỹ Hà.

Bản đồ dự báo cho thấy trong vòng 6 ngày tới (6-11/6), Hà Nội duy trì mức nhiệt 27-32 độ C. Mưa dông xuất hiện liên tục trong những ngày này và tập trung vào chiều, tối. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa đi kèm lốc, sét và gió mạnh.

Đến ngày 13/6, nắng nóng có khả năng quay lại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp diễn tại Trung Bộ, tập trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Những ngày tới, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ C duy trì từ 10h đến 16h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến giữa tháng 6. Sau đó, khu vực có thể đón thêm nhiều đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất 41-42 độ C.

Nam Bộ đã bước vào mùa mưa nên tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác trong các ngày 5-11/6, tập trung về chiều và tối. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 32-35 độ C, thời tiết oi nóng.