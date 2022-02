Miền Bắc mưa dông trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Từ đêm 5/2, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông kèm rét đậm, rét hại. Khu vực này trải qua ngày cuối kỳ nghỉ Tết với nhiệt độ không quá 17 độ C.

Sáng 5/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết tại miền Bắc trong hôm nay duy trì trạng thái khô ráo, rét đậm với nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, thấp nhất 11-14 độ C. Vùng núi tiếp tục rét hại khi nhiệt độ xuống ngưỡng 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Hình thái thời tiết này xảy ra do Bắc Bộ đang chìm trong khối không khí lạnh lệch đông.

Đến đêm 5/2, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông do chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực 5.000 m. Đến ngày 6/2, lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, người dân trải qua ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (6/2) với thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Thời tiết rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

6/2: Mưa dông 7/2: Không mưa 8/2: Mưa rào 9/2: Không mưa 10/2: Không mưa 11/2: Không mưa 12/2: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 16 22 19 20 21 24 24 Nhiệt độ thấp nhất

14 16 15 14 15 17 19

Theo chuyên gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài nhất kể từ đầu mùa đông. Khu vực khả năng tăng nhiệt kể từ 7/2, ngày người dân đi làm sau kỳ nghỉ kéo dài. Lúc này, nhiệt độ tại Bắc Bộ ở ngưỡng 19-22 độ C, tăng 4-6 độ C so với những ngày qua.

Tuần tới, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng quay lại kiểu thời tiết mưa phùn, sương mù. Trong tháng 2, khu vực có nhiều ngày xuất hiện mưa nhỏ, độ ẩm cao và nhiệt độ duy trì ở mức dưới 20 độ C.

Còn Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào kèm dông trong hôm nay và duy trì mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế ấm áp hơn khi nhiệt độ ban ngày có thể lên ngưỡng 22-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Tại Nam Trung Bộ, thời tiết 2 ngày tới thuận lợi để người dân du xuân. Mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác nhưng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng trong ngày 5-6/2. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM và khu vực lân cận là 32-34 độ C, thấp nhất 23-25 độ C, thời tiết se lạnh về đêm.