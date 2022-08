Miền Bắc mưa cả tuần

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ diễn biến xấu khi mưa rào và dông kéo dài trong tuần này. Cùng lúc, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định miền Bắc duy trì thời tiết mưa rào và dông rải rác trong hai ngày đầu tuần (8-9/8). Trạng thái này cũng phổ biến ở nhiều nơi thuộc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng 20-40 mm, có nơi trên 70 mm/ngày.

Đợt mưa này xảy ra cho dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên Biển Đông. Đồng thời, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh.

Ngày 10-11/8, mưa vừa và mưa to tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kèm nguy cơ xảy ra các hiện tượng dông, lốc, sét. Sau đó, lượng mưa giảm dần và duy trì kiểu thời tiết âm u, nhiều mây đến cuối tuần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 8/8: Mưa dông Ngày 9/8: Mưa dông Ngày 10/8: Mưa dông Ngày 11/8: Mưa to Ngày 12/8: Mưa dông Ngày 13/8: Mưa dông Ngày 14/8: Mưa vừa Nhiệt độ cao nhất °C 33 33 34 31 31 32 30 Nhiệt độ thấp nhất

25 26 26 26 26 26 26

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo mưa dông tập trung vào đầu tuần. Ngày 9-10/8, khu vực giảm mưa và hửng nắng, đồng thời nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng cao nhất 33-34 độ C.

Đến ngày 11/8, thủ đô quay lại kiểu thời tiết nhiều mây, âm u và có mưa dông rải rác. Nhiệt độ giảm 4-5 độ C so với trước đó, dao động 25-30 độ C. Trạng thái này duy trì đến hết tuần và khả năng kéo sang đầu tuần tiếp theo (14-16/8).

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, tập trung về chiều và tối. Người dân đề phòng các cơn mưa lớn bất chợt kèm theo dông, gió giật mạnh, sấm sét.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới và dự báo khu vực mưa lớn trong hôm nay (điểm màu cam). Ảnh: VNDMS.

Trên Biển Đông, vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh dần lên. Lúc 1h sáng 8/8, vị trí trung tâm hình thái này nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Ngày và đêm nay, vùng áp thấp đi theo hướng tây bắc với vận tốc 5 km/h và khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 15,5 đến 18,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110 đến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông ở cấp 3.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m, biển động.

Ngoài ra, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở khu vực Biển Đông, phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Mưa dông nguy cơ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.