Miền Bắc hửng nắng trước khi đón thêm rét đậm

Miền Bắc vừa trải qua một tuần có thời tiết âm u và rét sâu. Trong các ngày 5-11/12, Hà Nội thường xuyên ở trong nền nhiệt 14-17 độ C, người dân cảm thấy rét buốt rõ rệt.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực trong tuần tới sẽ ấm dần hơn vào ban ngày khi nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 22 độ C, nhưng giảm nhanh xuống mức 12 độ C về đêm.

Chênh lệch 10 độ C khiến thời tiết miền Bắc lạnh vào ban ngày nhưng chuyển rét đậm, rét hại về đêm.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ hửng nắng từ ngày 12/12. Đồng thời, nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng 20-22 độ C và giảm dần xuống mức rét đậm 12-15 độ C về đêm, sáng sớm.

Tại vùng núi cao, nhiệt độ ban đêm có thể xuống mức rét hại 8-10 độ C. Người dân được khuyến cáo tiếp tục áp dụng các biện pháp giữ ấm cho chuồng trại, vật nuôi, cây trồng.

Trạng thái trên duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 16/12, sau đó khu vực đón thêm đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Ngày 17-19/12, đồng bằng chuyển rét đậm cả ngày với nhiệt độ trung bình không quá 15 độ C, vùng núi rét hại dưới 10 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về cường độ, tần suất vào nửa cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2023. Do đó, thời gian tới, miền Bắc thường xuyên xảy ra các đợt rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, thời tiết miền Trung đầu tuần tới ổn định, riêng Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm. Ngày 16-20/12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ khả năng bước vào đợt mưa lớn dài ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM và khu vực lân cận tuần tới có xu hướng ít mưa, ngày nắng nên thuận lợi cho hoạt động giao thông và sản xuất ngoài trời.

Tuy nhiên, nhiệt độ ban đêm tại TP.HCM xuống thấp ở ngưỡng se lạnh, độ ẩm trong không khí cũng giảm nên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Chuyên gia cảnh báo trong thời kỳ từ ngày 11/12 đến 10/1/2023, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, phía nam Biển Đông còn nguy cơ hứng thêm áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

