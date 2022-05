Miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài

Với đợt mưa lớn được dự báo kéo dài 3 ngày tới, người dân vùng núi phía bắc cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Mưa dông ở miền Bắc có thể kéo dài đến cuối tháng 5.

Ngày 21/5, thời tiết miền Bắc nhiều mây và âm u, đồng thời mưa dông gia tăng trên diện rộng. Hôm nay, lượng mưa ghi nhận được phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du.

Từ đêm 21 đến ngày 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa mới với lượng phổ biến 150-250 mm, có nơi mưa tới 300 mm. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực miền núi phía bắc được cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở. Trong khi đó, khu vực trũng, thấp có thể ngập úng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết Hà Nội chuyển xấu trong hai ngày cuối tuần. Ngày 21/5, mưa dông bắt đầu xuất hiện và có thể gia tăng về lượng trong hai ngày tiếp theo. Nhiệt độ dao động 22-27 độ C, trời mát.

Từ ngày 25/5, mưa giảm dần ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dù vậy, trạng thái âm u, mưa dông có thể kéo dài tại hai khu vực đến hết tháng 5. Các đợt mưa xảy ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao mực 5.000 m duy trì và hoạt động mạnh.

Trong khi đó, tác động của gió mùa Tây Nam khiến Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, mưa rào và dông về chiều và tối liên tục trong các ngày 21-23/5. Lượng mưa dao động 20-50 mm/ngày, có nơi trên 80 mm.

Hứng đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày tới, nhiều nơi ở miền Bắc nguy cơ ngập úng, trong đó có vùng thấp trũng ở đô thị. Ảnh: Phạm Thắng.

Trong bản tin nhận định tình hình thời tiết một tháng tới (21/5-21/6), cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng vẫn chưa thể xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 5.

Từ tháng 6 trở đi, nắng nóng khả năng xuất hiện ở hai khu vực nhưng số ngày có nhiệt độ trên 35 độ C vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mức độ nắng nóng trong thời kỳ tới không gay gắt, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới hoặc bão khả năng xuất hiện trên Biển Đông vào khoảng giữa tháng 6 nhưng xác suất chưa cao. Trong một tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ có thể phổ biến cao hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Trước diễn biến thời tiết xấu những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở và ngập úng nguy cơ xảy ra.

Ngoài ra, đơn vị chức năng có biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.