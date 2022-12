Miền Bắc hứng đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 17/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Đêm nay, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, ven biển phổ biến 8-11 độ C, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C.

Đáng lưu ý, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C gây nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân áp dụng biện pháp che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc và tưới nước cho cây trồng vào sáng sớm để làm tan sương.

Tại Hà Nội, khu vực ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 17 độ C lúc 7h sáng nay và duy trì mức nhiệt này suốt cả ngày.

Đến đêm 17/12, thời tiết thủ đô chuyển rét hại khi nhiệt độ giảm mạnh xuống mức 11 độ C. Ngày 18/12 được nhận định rét nhất trong đợt này khi nhiệt độ vào tối và đêm chỉ ở mức 9-10 độ C, thấp nhất từ đầu mùa.

Dù vậy, chuyên gia cho biết đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là gây ra kiểu thời tiết nắng hanh, nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức cao 18-20 độ C. Vì vậy, người dân chỉ có thể cảm nhận cái rét rõ rệt về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh và khô.

Không khí lạnh cũng sẽ tràn xuống chi phối thời tiết từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế khiến khu vực chuyển rét về đêm với nhiệt độ thấp phổ biến 12-15 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ghi nhận mức nhiệt 16-18 độ C trong đêm 17-19/12.

Đáng lưu ý, hôm nay (17/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xảy ra mưa rào và dông với lượng phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 18/12, mưa giảm dần.

Trên biển, từ đêm 16/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa). Sóng cao 4-6 m.

Trong khi đó, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng cao 5-7 m, biển động mạnh.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.