Miền Bắc đón rét đầu mùa

Với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, Bắc Bộ trải qua những ngày mưa rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ tiếp tục mưa trên 200 mm hai ngày tới.

Sáng 17/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong ngày, hình thái này sẽ tác động đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn trạng thái mưa lạnh với nhiệt độ phổ biến 17-20 độ C, lượng mưa giảm hơn so với những ngày qua. Vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Người dân ở miền Bắc bắt đầu cảm nhận được cái rét đầu tiên của mùa đông năm nay.

Rạng sáng 18/10, mưa rào trở lại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, người dân có thể cảm thấy lạnh hơn những ngày trước đó do mưa dông kéo dài cả ngày.

Chuyên gia nhận định không khí lạnh khả năng gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể đến sớm, tập trung nhiều từ giữa tháng 12 đến tháng 2/2022.

Thời tiết Hà Nội mưa lạnh nhiều ngày qua, nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 20 độ C. Ảnh: Duy Hiệu.

Về đợt mưa lớn đang diễn ra tại Trung Bộ, cơ quan khí tượng cho biết từ 19h ngày 16/10 đến 3h ngày 17/10, lượng mưa ghi nhận được ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa dao động 100-200 mm.

Sáng 17/10, mưa lớn tiếp diễn ở các khu vực trên, mở rộng xuống Ninh Thuận và Tây Nguyên. Lượng mưa ở Khánh Hòa - Ninh Thuận trong 6 giờ tới phổ biến 20-50 mm, trong khi từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên có nơi mưa trên 150 mm.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Trung và Tây Nguyên đến hết ngày 18/10. Trong hai ngày tới, lượng mưa ghi nhận được ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi là 150-300 mm. Còn tại Bình Định Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai được dự báo mưa dao động 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong bản tin dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết từ 11/10 đến ngày 10/11, ảnh hưởng liên tiếp của xoáy thuận nhiệt đới nên tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ cao hơn 30-70% cùng kỳ nhiều năm, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao hơn 20-50%.

Từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm nay, khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chuyên gia nhận định trong những tháng đầu năm 2022, xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên khu vực nam Biển Đông và gây mưa dông trái mùa ở khu vực Nam Bộ. Mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc muộn.