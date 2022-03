Miền Bắc đón mưa rét trở lại, nồm ẩm kéo dài

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc mưa rét trở lại từ ngày 7/3, tình trạng nồm ẩm tiếp diễn. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 15-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống và khả năng tác động đến vùng núi phía bắc kể từ đêm 6/3, sau đó ảnh hưởng đến những nơi khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày 7-8/3, miền Bắc bước vào đợt mưa rét mới với nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực vùng núi.

Đồng thời, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C. Riêng khu vực núi cao có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 9 độ C.

Gần sáng 7/3, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 1,5-2,5 m.

Tại khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4 m, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3 m.

Trạng thái nồm ẩm duy trì ở Hà Nội nhiều ngày qua, thời tiết âm u kéo dài. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội bắt đầu có mưa rào kèm dông từ đêm 6/3 và kéo dài đến hết ngày 7/3. Hai ngày đầu tuần tới, khu vực ghi nhận mức nhiệt ban đêm thấp nhất 14-15 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 23-27 độ C.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm kèm độ ẩm cao có thể khiến tình trạng nồm ẩm tiếp diễn nghiêm trọng ở miền Bắc những ngày tới. Khu vực xuất hiện sương mù sáng sớm, thời tiết âm u cả ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 3, các đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy giảm dần về cường độ và tiếp tục có xu hướng lệch đông. Đặc điểm này gây ra tình trạng sương mù, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa tập trung về chiều tối. Những ngày tới, TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố lân cận có nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất 23-26 độ C.

Nửa cuối tháng 3, nắng nóng có thể gia tăng trên diện rộng, tập trung ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ.

Đáng lưu ý, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần vào cuối tuần này. Độ mặn tại các khu vực ở mức thấp hơn cùng kỳ năm 2021, riêng một số điểm tại Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu và Kiên Giang ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn.