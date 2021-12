Miền Bắc đón không khí lạnh, Biển Đông sắp hứng bão mạnh cấp 13

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rét, nhiệt độ ở đồng bằng giảm xuống ngưỡng thấp nhất 13-16 độ C. Cùng lúc, bão Rai mạnh lên trước khi di chuyển vào Biển Đông.

Sáng 16/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và khả năng ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc trong một ngày tới. Ngày 17/12, hình thái trên tác động đến toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khiến khu vực xuất hiện mưa nhỏ rải rác, riêng Trung Trung Bộ có nơi mưa lớn kèm theo dông.

Từ đêm mai, miền Bắc trở rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng giảm nhiệt đáng kể so với những ngày trước, dao động ở ngưỡng 15-18 độ C.

Theo Accuweather, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ sẽ quay lại trạng thái mưa rét từ đêm nay. Trời âm u, nhiều mây và sương mù dày đặc duy trì đến hết ngày 17/12. Sau đó, khu vực ghi nhận nền nhiệt giảm đáng kể, ở ngưỡng 13-19 độ C khi chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Dù vậy, trạng thái rét ban ngày không kéo dài. Ngày 19/12, Hà Nội hửng nắng trở lại, nhiệt độ ban đêm vẫn ở ngưỡng 13 độ C nhưng ban ngày có thể tăng cao trên 23 độ C. Thời tiết nắng hanh có thể duy trì đến hết ngày 22/12.

Dự báo đường đi của bão Rai chuẩn bị vào Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Cùng lúc, cơn bão Rai ở ngoài khơi Philippines tiếp tục mạnh dần lên trước khi đổ bộ đất liền nước này và tiến vào Biển Đông. Rạng sáng 16/12, tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong hai ngày tới, hình thái này mạnh lên một cấp sau đó theo hướng tây, quét qua phần đất liền phía nam miền Trung Philippines, rồi vượt qua phía đông bắc đảo Palawan để tiến vào Biển Đông.

Sau đó, bão đi chủ yếu theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25 km/h. Rạng sáng 19/12, tâm bão nằm trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió duy trì ở cấp 13, giật cấp 16.

Hình thái này sau đó có xu hướng di chuyển chậm lại, chếch lên phía bắc và cường độ giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Rai khả năng đổi hướng đi lên phía bắc ở thời điểm tâm bão áp sát vùng biển Nam Trung Bộ vào ngày 19/12. Do đó, dù không di chuyển trực tiếp vào đất liền, hoàn lưu bão vẫn có thể ảnh hưởng đến khu vực từ phía nam Quảng Bình đến Ninh Thuận.

Trong bản tin dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết ngày 18-20/12, ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và một số nơi thuộc phía nam Tây Nguyên có mưa lớn với tổng lượng 100-200 mm, có nơi cao hơn.

Trước mắt, các chuyên gia khuyến cáo bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra gió mạnh và sóng lớn trên toàn bộ Biển Đông nên ngư dân đi biển cần tránh trú khẩn cấp trước khi bão di chuyển vào khu vực.