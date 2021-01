Miền Bắc đối mặt đợt rét mới, Hà Nội 8 độ C

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 17/1. Vùng núi có thể xuất hiện mưa tuyết.

Chiều 15/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về đợt không khí lạnh sắp tác động đến miền Bắc.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, cho biết từ đêm 16/1, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tác động đến vùng núi Bắc Bộ. Sau đó, hình thái này mở rộng vùng ảnh hưởng ra những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng sớm 17/1, không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc có mưa, trời chuyển rét đậm, rét hại. Các tỉnh đồng bằng duy trì mức nhiệt thấp nhất 8-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Vùng núi cao tiếp tục được dự báo có mức nhiệt dưới 0 độ C.

Đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc ngày 7-12/1 khiến vùng núi cao của tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa tuyết. Ảnh: Phạm Thắng.

Rét hại lần này tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai. Ông Năng cho biết tuyết có thể rơi trong đêm 17/1, nhưng xác suất không cao như đợt trước. Mưa tuyết khả năng xảy ra ở các vùng núi cao thuộc Hà Giang và Lào Cai.

"Đây là một đợt không khí lạnh mạnh, nhưng không mạnh bằng đợt vừa qua (7-11/1). Thời gian duy trì của đợt này cũng ngắn hơn, chỉ kéo dài từ 17/1 đến 19/1", ông Năng thông tin.

Theo chuyên gia, ngày 17/1, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc sẽ nhiều mây, âm u, trời rét kèm độ ẩm cao. Đến ngày 18-19/1, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Cáo các tỉnh miền núi Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong đợt rét tới là 8-11 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong ngày 17/1, sau đó tăng nhiệt dần vào những ngày sau. Đầu tuần tới, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng 16-18 độ C, trời còn rét nhưng có nắng hanh nên không có cảm giác buốt giá.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng khiến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C từ đêm 17/1. Sau đó, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng trở rét, Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.