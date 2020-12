Miền Bắc đối mặt đợt rét hiếm gặp

Sau vài ngày nắng ấm, miền Bắc đối mặt với đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu. Đồng bằng xuất hiện mức nhiệt 7 độ C, miền núi dưới 5 độ C.

Ngày 27/12, Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại sau thời gian rét kéo dài. Nhiệt độ trong ngày cao nhất 21-14 độ C, trời se lạnh, mưa xuất hiện rải rác.

Trạng thái này sẽ duy trì đến hết ngày 29/12, trước khi khu vực đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong những ngày cuối năm 2020.

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết một đợt không khí lạnh vừa hình thành ở phía bắc và sẽ di chuyển xuống nước ta kể từ đêm 29/12. Sau đó, hình thái này ảnh hưởng đến các khu vực miền núi, rồi mở rộng vùng ảnh hưởng ra các tỉnh Bắc Bộ.

Từ ngày 30/12, trời chuyển rét nhanh khi không khí lạnh tràn về, kèm theo mưa rào và gió mạnh. Đêm 30/12, khi toàn khu vực chìm trong khối không khí lạnh, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc bắt đầu.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số khu vực trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 30/12 đến 2/1/2021. Biểu đồ: Mỹ Hà.

Theo dự báo, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm khoảng 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, nhiệt độ nhiều nơi dưới 15 độ C, trời rét đậm, hanh khô.

Riêng vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, cá biệt một vài nơi có thể xuất hiện mức nhiệt 0 độ C. Đợt rét này được dự báo kéo dài đến hết ngày 2/1/2021, sau đó, nhiệt độ tăng nhanh.

Chuyên gia khí tượng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016. Dự báo ban đầu cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 5 độ C, gồm: Cao Bằng 1 độ C, Lạng Sơn và Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C, Bắc Kạn 3 độ C, Điện Biên Phủ 4 độ C.

Trong khi đó, Hà Nội được dự báo có mức nhiệt thấp nhất 7 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa đông đến nay.

"Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và nhưng là đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa. So với 4 năm gần đây, đợt rét này hiếm gặp", cơ quan khí tượng cho biết.

Ngoài ra, trong những ngày cuối năm 2020, Biển Đông xuất hiện thêm một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về mức độ ảnh hưởng của hình thái này nhưng nhiều khả năng, áp thấp nhiệt đới không tác động trực tiếp tới đất liền nước ta.