Miền Bắc có thể mưa dông trước Tết Nguyên đán

Cơ quan khí tượng nhận định trong dịp Tết Nguyên đán, thời tiết cả nước ổn định, không có sự xuất hiện của không khí lạnh. Miền Bắc có thể hứng chịu mưa dông trước Tết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật dự báo chi tiết thời tiết cả nước phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Thông tin được đưa ra cho 3 giai đoạn là trước, trong và sau Tết.

Miền Bắc đón Tết với thời tiết ấm áp

Cụ thể, từ ngày 4/2 đến 7/2, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, có sương mù về đêm và sáng sớm. Trạng thái chủ đạo trong những ngày tới là có nắng vào trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Ban đêm, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Đến ngày 7-9/2 (đêm 26-28 tháng Chạp), miền Bắc xuất hiện mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn mưa có khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lúc này, trời chuyển rét với nhiệt độ ban ngày chỉ dao động 19-22 độ C. Ban đêm, mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Miền Bắc có thể hứng mưa dông trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Phạm Ngôn.

Như vậy, miền Bắc có thể trải qua những ngày giáp Tết với thời tiết tương đối xấu. Không khí lạnh xuất hiện gây ra mưa rét nhiều nơi và khả năng ghi nhận thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc.

Đến ngày 10-12/2, không khí lạnh suy yếu, khu vực quay lại thời kỳ có sương mù nhẹ, nắng xuất hiện vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất lên tới 22-26 độ C, tiết trời ấm áp.

Trong những ngày Tết Nguyên đán (12-16/2), thời tiết miền Bắc ít mưa, trưa và chiều có nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết dịp Tết thuận lợi, ít khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa đá. Đáng lưu ý, trong đêm 11-12/2 (tức 30 và mùng 1 Tết), các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa phùn, đúng đặc trưng thời tiết của mùa xuân.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trong dịp Tết năm nay, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Nam Bộ có nơi nắng nóng

Tại Trung Bộ, người dân cũng đón Tết trong tiết trời có sương mù nhẹ, hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, thấp nhất dao động 18-21 độ C, thời tiết thuận lợi và không xuất hiện các hiện tượng như mưa rào, dông lốc.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng nhận định Nam Bộ cũng duy trì kiểu hình có nắng trong những ngày Tết, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Ban đêm, nhiệt độ hạ thấp xuống ngưỡng 22-25 độ C, riêng Đông Nam Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Dù vậy, vào khoảng ngày 5-13/2, Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng sẽ có mưa rào về đêm xuyên suốt các ngày 5-16/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Ban đêm, khu vực trở rét khi nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Tóm gọn một số đặc điểm về thời tiết cả nước Tết Tân Sửu, ông Năng cho biết những ngày đầu năm mới ít khả năng xảy ra thiên tai nguy hiểm. Các hiện tượng như dông lốc, sét, mưa đá cũng ít khả năng xảy ra như dịp Tết Canh Tý năm 2020.