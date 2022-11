Miền Bắc chuyển lạnh kèm mưa dông

Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh kèm theo mưa dông khi nhiệt độ tại đồng bằng xuống ngưỡng 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C. Khu vực duy trì trạng thái này đến cuối tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống và ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta.

Kết hợp với nhiễu động gió đông trên mực 1.500 m, không khí lạnh gây ra mưa rào và dông ở nhiều nơi thuộc Đông Bắc Bộ trong ngày 24/11. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 30 mm.

Hôm nay (24/11), khu vực phía Đông Bắc Bộ chuyển lạnh khi nhiệt độ ở đồng bằng xuống mức thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Trong khi đó, vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt trong hôm nay với nhiệt độ dao động 21-22 độ C, thấp hơn 5 độ C so với một ngày trước. Đồng thời, khu vực mưa liên tục trong các ngày 24-26/11.

Đến ngày 27/11, thời tiết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ hửng nắng kèm theo nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 31 độ C. Khu vực quay trở lại kiểu thời tiết nhiều mây, oi nóng đến hết ngày 29/11.

Đáng lưu ý, bản đồ dự báo nhiệt cho thấy Hà Nội khả năng ghi nhận đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay vào ngày 1/12. Lúc này, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 12-14 độ C.

Tại Trung Bộ, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu khi mưa xuất hiện nhiều nơi trong hôm nay. Lượng mưa ở Bắc Trung Bộ được dự báo 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Từ đêm 24/11, mưa giảm dần.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết mưa dông về chiều và tối liên tục các ngày 25/11-3/12.

Bản tin dự báo thời tiết dài hạn của cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gia tăng về cường độ và tần suất trong tháng 12.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong một tháng tới, tập trung vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Các hình thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía nam nước ta.