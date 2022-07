Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn 2 ngày

Mưa dông ở miền Bắc khả năng kéo dài liên tục trong hai ngày 30-31/7 nhưng tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du. Trong khi đó, nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ trong tối và đêm qua (29/7) với lượng phổ biến 40-50 mm.

Ngày 30/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa cũng lan rộng xuống khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với vũ lượng dao động 20-40 mm/ngày, có nơi trên 60 mm.

Tại Hà Nội, trang dự báo Accuweather cho biết thời tiết hai ngày cuối tuần diễn biến xấu khi mưa dông có thể xuất hiện vài nơi. Nắng nóng chấm dứt khi nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 25-32 độ C, thấp hơn những ngày qua 3-4 độ C.

Trạng thái mưa dông ở Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 1/8, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật cùng các loại hình thiên tai có thể xảy ra như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Đầu tuần tới (1-2/8), miền Bắc trở lại thời tiết khô ráo, oi bức khi nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Nền nhiệt có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 30/7: Mưa dông Ngày 31/7: Mưa dông Ngày 1/8: Mưa dông Ngày 2/8: Không mưa Ngày 3/8: Không mưa Ngày 4/8: Không mưa Ngày 5/8: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 31 32 33 33 34 34 34 Nhiệt độ thấp nhất

28 25 25 27 27 28 28

Trong khi đó, nắng nóng còn tiếp diễn ở vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55-70%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 16h.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đáng lưu ý, Kon Tum và Lâm Đồng được cảnh báo mưa lớn cục bộ trên 50 mm. Một số huyện nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, gây sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Theo dự báo dài hạn, Biển Đông khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng thời gian từ nay đến 20/8, nhưng xác suất có hiện tượng này không cao.

Ngoài ra, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tái diễn nhưng không gay gắt và không kéo dài trong vòng một tháng tới. Trạng thái này khả năng tập trung nhiều vào khoảng đầu tháng 8.