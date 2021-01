Miền Bắc bớt rét trước khi không khí lạnh tăng cường

Rét đậm, rét hại duy trì ở miền Bắc nhưng không còn khắc nghiệt với nhiệt độ tại đồng bằng là 14-20 độ C, vùng núi 9-13 độ C. Ngày 6/1, khu vực đón không khí lạnh tăng cường.

Sáng 3/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm qua, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đã tăng so với những ngày trước. Nơi có mức nhiệt thấp nhất là Trùng Khánh (Cao Bằng) với 2,5 độ C, cao hơn những đêm trước 1 độ C.

Trong khi đó, kết quả quan trắc ở Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mộc Châu (Sơn La) cho thấy mức tăng nhiệt rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm tại các khu vực trên dao động 3-5 độ C, vẫn ở ngưỡng rét hại sâu nhưng đã ấm hơn 1-3 độ C so với những đêm trước.

Tại Hà Nội, trạm quan trắc Hà Đông ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm là 10,2 độ C. Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ cũng có nhiệt độ tối thấp ở ngưỡng 9-11 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại một số khu vực trong 5 ngày qua. Biểu đồ: Mỹ Hà.

Trước đó, trong đêm 2/1, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại trạm quan trắc Hà Đông (Hà Nội) là 7,4 độ C, thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa. Đây cũng là mức nhiệt rét đặc biệt, nằm trong top 4 mốc có nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng.

Cơ quan khí tượng cho biết trong đợt rét này, nhiều trạm đo khác ghi nhận được mức nhiệt thấp hơn giá trị đo của năm 2018 và thấp gần bằng năm đợt rét lịch sử năm 2016.

Hiện, không khí lạnh bắt đầu suy yếu chậm nên các khu vực có xu hướng tăng nhiệt trở lại. Tình trạng rét đậm, rét hại được cải thiện. Nhiệt độ tại Đồng bằng Bắc Bộ dao động 14-20 độ C, rét đậm vào ban đêm. Ban ngày, khu vực có nắng hanh, trời rét.

Tại miền núi, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 6-9 độ C. Rét hại tiếp diễn nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày trước đó. Trạng thái này có thể duy trì trong 3 ngày tới, sau đó miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ toàn khu vực tiếp tục giảm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trong tháng 1, nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của 4-6 đợt không khí lạnh. Trong 20 ngày đầu tháng, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm.

Người dân vùng núi cao được khuyến cáo tiếp tục đề phòng các đợt rét tới gây ra tình trạng mưa tuyết, băng giá, sương muối gây hại cho gia súc và cây trồng.