Michelle Pfeiffer gặp khó khăn vì quy định bảo mật của Marvel Studios

Nữ diễn viên Michelle Pfeiffer chia sẻ bản thân gặp khó khăn khi diễn xuất vì chính sách bảo mật thông tin của Marvel Studios.

Marvel Studios nổi tiếng với quá trình sản xuất phim được bảo mật nghiêm ngặt, tránh mọi nguy cơ nội dung tác phẩm mới bị tiết lộ trước ngày ra rạp. Một trong các biện pháp giữ bí mật đã thành kinh điển của hãng là không giao cho diễn viên toàn bộ kịch bản dù hai bên đã ký hợp đồng hợp tác.

Comicbook đưa tin mới đây, khi xuất hiện trong chương trình The Tonight Show, nữ diễn viên Michelle Pfeiffer đã chia sẻ suy nghĩ về cách làm này của Marvel Studios. Bà hiện thủ vai Janet Pym trong loạt phim về siêu anh hùng Ant-Man.

“Marvel Studios rất kỳ bí, họ giữ bí mật về mọi thứ, bao gồm cả các cốt truyện. Điều này gây không ít khó khăn bởi khi gặp đạo diễn Peyton Reed, tôi được biết một số điều về nhân vật mình sẽ thủ vai, nhưng không có chút manh mối gì về kịch bản”, nữ diễn viên chia sẻ.

Bà tiếp tục: “Bạn phải nhập vai dù không được đọc kịch bản. Nhưng đây xét cho cùng không phải vấn đề lớn bởi dù gì nó cũng sẽ thay đổi 180 độ thôi. Bạn sẽ không thực sự biết mình đang tham gia vào cái gì, chỉ được nhận kịch bản vào phút chót trước khi phim bấm máy, chưa kể kịch bản liên tục thay đổi mỗi ngày. Rồi bạn quay phim, đóng máy, kịch bản lại tiếp tục thay đổi”.

Michelle Pfeiffer và tài tử Michael Douglas trên phim trường Ant-Man and the Wasp (2018). Ảnh: Marvel Studios.

Sắp tới, nhân vật Janet Pym của Michelle Pfeiffer sẽ trở lại MCU trong hậu truyện Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Nội dung phim được giới thiệu sẽ tập trung vào Thế giới Lượng tử (Quantum Realm) của vũ trụ Marvel. Đây cũng là tác phẩm khép lại chuỗi phim riêng kéo dài ba phần về siêu anh hùng Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd).

Hồi giữa tháng 3, khi tham gia chương trình truyền thanh I Said No Gifts cùng người dẫn Bridger Winegar, biên kịch Jeff Loveness - một trong ba tác giả kịch bản của Ant-Man and the Wasp: Quantumania - tiết lộ phim được áp dụng công nghệ The Volume Technology tân tiến hàng đầu để ghi hình các cảnh hành động. Tại Hollywood, công nghệ này từng được sử dụng trong The Mandalorian và Thor: Love and Thunder.

Phim đang trong thời gian ghi hình. Tác phẩm chào đón sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc từ các phần trước như Paul Rudd trong vai Scott Lang/Ant-Man và Evangeline Lilly thủ vai Hope Van Dyne/Wasp… bên cạnh nhiều gương mặt mới như Kathryn Newton (Stature) và Jonathan Majors (Kang the Conqueror). Quantumania dự kiến ra rạp từ ngày 28/7/2023.