Michael Jackson và những ngôi sao lập kỷ lục tại Grammy

Không chỉ "càn quét" phần lớn giải thưởng tại Grammy 2020, Billie Eilish còn là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giành kèn vàng hạng mục Album của năm. Ít ai ngờ cô gái 18 tuổi lập kỳ tích với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.