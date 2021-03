MIC xây dựng chương trình bảo hiểm riêng cho hoạt động thể thao

Ngày 23/3, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn F.I.S Việt Nam (FIS) ký kết hợp tác chương trình bảo hiểm Olympic dành cho VĐV trong thi đấu thể thao.

Kể từ khi thành lập, MIC luôn hoạt động với phương châm mang tới điểm tựa vững chắc cho khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm ở mọi lĩnh vực ngành nghề, trong đó có giải pháp bảo vệ VĐV tham gia thi đấu thể thao ở các giải chuyên và không chuyên.

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu và khảo sát, MIC nhận thấy phong trào thể thao trong cộng đồng ngày càng phát triển. Dù các giải đấu uy tín được nhiều đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, thể thao vẫn tiềm ẩn những nguy cơ như chấn thương hoặc tai nạn không mong muốn trong quá trình thi đấu, đặc biệt tại các giải đua địa hình, thi đấu đối kháng…

Với mong muốn đồng hành cùng các dự án phát triển thể thao cộng đồng, MIC cung cấp giải pháp bảo vệ cho VĐV. Điều này cũng góp phần nâng cao sự an toàn và chuyên nghiệp cho các giải thể thao phong trào.

MIC và FIS ký kết hợp tác chương trình bảo hiểm thể thao Olympic.

Chương trình bảo hiểm Olympic cho các VĐV có quyền lợi bảo vệ lên đến 500 triệu đồng. Chương trình được thiết kế linh động và áp dụng cho nhiều hình thức thi đấu như marathon, bơi lội, hiking, cầu lông, tennis, bóng bàn…

Chương trình bảo vệ này sẽ được triển khai trên nền tảng số, áp dụng công nghệ tiên tiến cấp ấn chỉ điện tử trong tích tắc. Với công nghệ bảo hiểm số 4.0, MIC mang đến trải nghiệm mới khi chứng nhận bảo hiểm điện tử được gửi đến VĐV cùng số BIB khi đăng ký tham gia.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh đại diện FIS chia sẻ về chương trình hợp tác phát triển sản phẩm thể thao Olympic.

FIS là đơn vị tư vấn chuyên sâu về bảo hiểm, từng đồng hành cùng các giải marathon thu hút hàng nghìn VĐV tham dự như Tú Làn Race, Hà Giang Marathon; hợp tác với Operations Smiles, Race Jungle hỗ trợ chi phí cho trẻ dị tật mặt, hở môi, hàm ếch; Hành trình xuyên Việt, sản phẩm cho học sinh vùng lũ… MIC đã tìm hiểu và chọn lựa FIS là đơn vị đồng hành phát triển chương trình bảo hiểm này.

Tại sự kiện ký kết, đại diện MIC đã trao tặng cho các VĐV marathon 30 gói quyền lợi bạch kim của chương trình bảo hiểm Olympic trị giá 15 tỷ đồng , đồng thời trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm số “siêu tốc” của MIC.

MIC tài trợ gói quyền lợi tổng trị giá 15 tỷ đồng cho nhóm VĐV tham gia giải chạy.

Ông Trương Anh Tuấn thuộc CLB Rùa Runner chia sẻ: “Tôi thực sự an tâm khi được trải nghiệm bảo hiểm số và có giải pháp bảo vệ an toàn cho mỗi trận đấu. Tuy các giải đấu đã được ban tổ chức thiết lập phương án để đảm bảo an toàn, VĐV vẫn khó tránh được mọi rủi ro, chấn thương trong quá trình thi đấu. Cá nhân tôi rất an tâm vì đã có chương trình bảo hiểm Olympic của MIC và FIS đồng hành mỗi chặng đua”.

Trong tương lai, với nền tảng công nghệ số, chương trình bảo hiểm Olympic của MIC hứa hẹn tạo ra làn sóng mới về bảo hiểm cho các VĐV khi tham gia thi đấu, cũng như trở thành lựa chọn của nhiều nhà tổ chức giải thể thao.