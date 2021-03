Miami Beach 'vỡ trận' vì du khách tăng đột biến

Miami Beach vốn không xa lạ trước tình trạng du khách đổ đến tiệc tùng trong thời gian nghỉ xuân. Nhưng năm nay, tình trạng mất kiểm soát trở nên trầm trọng, số du khách tăng cao hơn hẳn so với những năm trước, Thị trưởng Miami Beach Dan Gelber nói. "Tôi tin một phần do có quá ít địa điểm mở cửa, hoặc do thời tiết ở những nơi khác quá lạnh", ông Gelber cho biết. Ảnh: Getty.