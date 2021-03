MG ZS Smart Up STD+ được ra mắt tại Việt Nam, giá 519 triệu đồng

ZS Smart Up STD+ là phiên bản thay thế ZS Standard được ra mắt trước đây.

Sau gần 2 tháng giới thiệu ZS Smart Up Lux+ và ZS Smart Up Com+, TC Service Việt Nam (TCSV), tiếp tục cho ra mắt ZS Smart Up STD+, đây là bản thay thế phiên bản Standard.

MG là thương hiệu ôtô Anh quốc, ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2020, với các mẫu xe được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tháng 1/2021, MG đã chuyển hướng nhập khẩu xe từ Thái Lan.

Tương tự 2 phiên bản Lux+ và Com+ được ra mắt trước đó, bản STD+ cũng nhận được những nâng cấp như đèn chiếu sáng LED, cụm đèn hậu được phủ màu xám khói. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 2 tone màu kích thước 17 inch.

Nội thất của ZS Smart Up STD+ không có gì khác biệt so với đời trước, vẫn là cách phối tone màu đen với chất liệu da giả và các đường vân carbon. Vị trí trung tâm nổi bật với màn hình giải trí 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Các tiện ích bên trong khoang lái có thể kể đến như khóa thông minh, cổng sạc USB cho hàng ghế sau hay hệ thống lọc bụi mịn PM2.5.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ 1.5L, 4 xy-lanh. Khối động cơ này cho công suất 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút. Xe có 3 chế độ lái là Thành thị, Tiêu chuẩn và Thể thao.

Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 8 cấp. Tốc độ tối đa của xe là 170 km/h.

Giống với 2 phiên bản còn lại của ZS, phiên bản này cũng được trang bị những công nghệ an toàn như giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua. Nhược điểm của mẫu xe này là chỉ được trang bị 2 túi khí.

TCSV đề xuất giá bán của ZS Smart Up STD+ là 519 triệu đồng. Với sự xuất hiện của bản STD+, MG ZS hiện có giá bán dao động 519-619 triệu đồng. Mức giá của MG ZS khá dễ chịu trước các đối thủ như Ford EcoSport (603-686 triệu đồng), Hyundai Kona (636-750 triệu đồng), Kia Seltos (599-719 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (720-910 triệu đồng).