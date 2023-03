MG ZS - chiếc xe hợp túi tiền và dễ tiếp cận

Với người có ý định mua xe, MG ZS là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ mức giá hợp lý, dễ dàng tiếp cận cùng khả năng vận hành ổn định.

Thường xuyên phải di chuyển do nhu cầu từ công việc, anh Lương Duy Hòa (sống tại Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quyết định chọn MG ZS Lux+ phiên bản cao nhất làm bạn đồng hành. Yêu cầu khi mua ôtô của anh là: Một chiếc xe gầm cao, an toàn, sở hữu nhiều tính năng phục vụ bản thân và cả gia đình trên mỗi cung đường.

Anh Hòa chia sẻ: “Đây là chiếc xe gia đình nhưng chủ yếu phục vụ công việc. Do làm việc trong ngành bất động sản nên tôi hay phải di chuyển ra các huyện, đó cũng là lý do tôi chọn ZS thay vì MG5. Đặc trưng của giao thông tại Đắk Lắk là đường cong, cua, dốc liên tục. Do đó, tôi cũng chưa có nhiều cơ hội được trải nghiệm nhiều tính năng Cruise Control mặc dù rất thích. Tuy nhiên, với những cung đường đèo, tôi cảm thấy xe đáp ứng tốt, đầm, chắc và không bị yếu, ì. Trường hợp có các dốc khó vượt, tôi về số tay thì đi dễ dàng”.

Anh Hòa cùng gia đình tại lễ giao nhận xe.

MG ZS Lux+ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trang bị động cơ 1.5L 4 xi-lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới - 8 cấp giả lập duy nhất trong phân khúc, cùng 3 chế độ lái ấn tượng gồm Thành phố, Tiêu chuẩn và Thể thao.

Xe mang lại trải nghiệm lái tốt cho người dùng dù ở khu vực đô thị hay các cung đường cần xử lý các góc cua, vượt… với loạt trang bị an toàn, tân tiến, đồng bộ bậc nhất (ABS, ESP, EBD, EBA CBC…) và tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 5 sao.

Anh Hòa chia sẻ thêm: “Sau một thời gian sử dụng, tôi đánh giá điều hòa trên xe hoạt động ổn định, làm mát khá tốt. Đặc biệt, tôi thích cửa sổ trời vì phù hợp với không gian vùng cao nguyên, khi di chuyển tôi thấy bớt áp lực, ánh sáng cũng làm không gian xe rộng rãi hơn”.

Tròn một năm kể từ ngày nhận xe, anh Hòa đã có hơn 15.000 km trải nghiệm thực tế với MG ZS Lux+. Anh đánh giá mọi tính năng và giá trị của chiếc xe đều đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân và gia đình.

MG ZS là bạn đồng hành trên mọi hành trình của anh Hòa.

Anh Hòa tiết lộ sau khi đặt lịch lái thử tại đại lý, anh cảm thấy hài lòng và quyết định mua MG ZS vì thấy hoàn toàn tin tưởng chiếc xe này. Thậm chí, một vài người bạn biết anh sử dụng chiếc MG ZS cũng tham khảo ý kiến và mua.

“Ở Đắk Lắk, ra đường là nhìn thấy MG ZS. Người dân rất chuộng chiếc xe này bởi giá thành dễ tiếp cận, hợp túi tiền lại nhiều lựa chọn và có mẫu mã đẹp mắt. Tôi đánh giá hãng xe cũng thể hiện sự cam kết với thị trường nước ta, bằng chứng là các đại lý mới được khai trương liên tục trong thời gian gần đây. Đặc biệt, các xe đều được bảo hành đến 5 năm không giới hạn kilomet. Đây là điều khiến tôi rất ấn tượng”, anh Hòa nhấn mạnh.

Tuy vậy, anh Hòa cho rằng hãng cần trang bị thêm đèn cho khu vực hàng ghế sau để thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, sinh hoạt, đặc biệt với gia đình có con nhỏ. Đồng thời, anh cũng hy vọng nhiều showroom chính hãng nữa được mở, không chỉ hỗ trợ khắc phục các sự cố, thay thế phụ tùng, mà còn giúp nhiều người tiếp cận một mẫu xe theo anh là “vừa hợp lý, vừa hợp ví”.