Mexico bắt giữ con trai trùm ma túy El Chapo, bạo lực bùng nổ

Làn sóng bạo lực bao trùm thành phố Culiacan, Mexico vào hôm 5/1 sau khi nhà chức trách tuyên bố đã bắt giữ Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy El Chapo.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval cho biết lực lượng an ninh nước này bắt giữ thành công Ovidio Guzman, một thành viên cấp cao của băng đảng ma túy Sinaloa, Reuters đưa tin.

Theo Bộ trưởng Sandoval, sau khi bị bắt giữ vào hôm 5/1 tại Culiacan, thành phố lớn nhất tại bang Sinaloa, Guzman đang được giam giữ ở thủ đô Mexico City.

Ovido, 32 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của băng Sinaloa kể từ khi cha của người này, trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman bị chính quyền Mexico bắt giữ và dẫn độ đến Mỹ. El Chapo đang chịu án tù chung thân tại nhà tù an ninh tối đa bang Colorado, cơ sở giam giữ an ninh nghiêm ngặt nhất tại Mỹ.

Theo Reuters, hiện vẫn chưa có thông tin cho thấy Guzman sẽ bị dẫn độ đến Mỹ giống như cha mình.

Sau vụ bắt giữ Guzman vào hôm 5/1, giới chức an ninh tại thành phố Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa, đã phải làm việc tối đa để kiềm chế làn sóng bạo lực của các đối tượng tội phạm ma túy ở thành phố này.

Nhiều phương tiện bốc cháy được phát hiện ở thành phố Culiacan trong khi lực lượng an ninh được trang bị vũ khí hạng nặng tuần tra trên những con phố để bảo vệ an toàn cho người dân.

Cơ quan hàng không liên bang của Mexico cho biết một chiếc máy bay của không quân của nước này đã bị bắn. Trong khi đó, hãng hàng không Aeromexico cho biết một máy bay của hãng ở sân bay thành phố Culiacan trúng đạn khi chuẩn bị khởi hành đến thủ đô Mexico City.

"Chúng tôi tiếp tục làm việc để kiểm soát tình hình an ninh", Cristobal Castaneda, người đứng đầu lực lượng an ninh của bang Sinaloa, phía Tây Bắc của Mexico, cho biết.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân ở trong nhà cho đến khi tình trạng bạo lực chấm dứt. Trường học và các cơ quan hành chính nhà nước cũng bị đóng cửa. Trong khi đó, rào chắn và chốt kiểm tra an ninh đã được dựng lên trên những con phố ở Culiacan.

Cơ quan hàng không liên bang Mexico cho biết các sân bay tại thành phố Culiacan, Mazatlan và Los Mochis sẽ bị đóng cửa cho tới khi tình hình an ninh tại những cơ sở này được đảm bảo.

Vào năm 2019, một nỗ lực nhằm bắt giữ Guzman đã thất bại khi các lực lượng an ninh của Mexico phải trả tự do cho đối tượng này nhằm kết thúc làn sóng bạo lực do các thành viên của băng Sinaloa gây ra tại thành phố Culiacan. Vụ bắt giữ này đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của chính quyền Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.