Mệt mỏi với số hóa, độc giả quay lại với bản in

Sự lớn mạnh của những “ông lớn” công nghệ đã làm sụt giảm doanh thu của các ấn bản in. Nhưng khi độc giả mệt mỏi với xu hướng số hóa, các ấn bản in có làn sóng hồi sinh mới.

Theo trang Fortune, nhiều cuộc khảo sát mới cho thấy rằng các tác phẩm in, cả tạp chí, sách và báo, đều còn rất nhiều không gian phát triển.

Hiện tại, rất nhiều độc giả đang nói rằng họ thích tác phẩm in hơn là ấn bản điện tử. Trong một cuộc khảo sát của YouGov, chỉ 29% độc giả ở Mỹ và 18% ở Vương quốc Anh cho biết họ thích đọc tạp chí trực tuyến hơn.

Đối với nhiều tờ báo, độc giả điện tử đã vượt qua lượng độc giả đọc báo in. Tuy nhiên, các tờ báo vẫn có những thông tin tốt về mảng xuất bản in. Tổng số người đăng ký đọc (bao gồm cả bản in và kỹ thuật số) đã tăng vào năm ngoái ở cả các thị trường lớn, vừa và nhỏ.

Doanh thu trung bình từ mỗi độc giả đang tăng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Điều này mang lại hy vọng rằng các nhật báo có thể quay trở lại trên diện rộng.

Độc giả quan tâm nhiều hơn đến ấn bản in

Trong khi đó, doanh số bán sách đã tăng đột biến trong những năm gần đây. Năm 2020, năm đầu tiên xảy ra đại dịch Covid-19, các nhà xuất bản đã bán được thêm gần 60 triệu cuốn sách in so với năm trước. Con số này tiếp tục tăng lên vào năm 2021 và đạt kỷ lục mới.

Mặc dù doanh số bán hàng năm 2022 đã giảm đi một chút, chúng vẫn cao hơn 12% so với mức của năm 2019 (trước đại dịch). Sau nhiều năm suy thoái, chuỗi bán sách Barnes & Noble cũng đang mở rộng trở lại.

Độc giả quan tâm nhiều hơn tới sách in. Ảnh: Book Riot.

Và hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Mỹ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết ở nhiều nơi khác trên thế giới, độc giả “thích cảm giác lật trang sách trên tay”.

Và đối với các nhà xuất bản, số liệu liên quan đến xuất bản in mang rất nhiều ý nghĩa. Lượng độc giả tiếp cận các ấn bản in là quan trọng nhưng thời gian độc giả dành để khám phá tác phẩm còn quan trọng hơn. Các cuộc khảo sát cho thấy độc giả dành nhiều thời gian hơn để đọc báo in so với việc lướt qua các bài báo trực tuyến. Điều này giúp giải thích lý do nhiều tạp chí in mới đang được tung ra. Theo trang Editorandpublisher, năm 2021, có thêm 122 tạp chí in được tung ra tại Mỹ, tăng gấp đôi con số của năm 2020.

Trong khi một số người thường nghĩ rằng tạp chí in hầu như chỉ dành cho người lớn tuổi, thì khoảng hai phần ba người trưởng thành từ 18 đến 34 tuổi cho biết họ thích cảm giác chạm và đọc tạp chí in. Khi trang Fortune khảo sát độc giả của họ, tờ báo này cũng nhận thấy rằng họ có 2/3 độc giả dưới 45 tuổi.

Xu hướng hạn chế tác động của số hóa

Bằng cách không từ bỏ các ấn bản in, nhiều nhà xuất bản địa phương cũng đang hỗ trợ được nhiều nhân lực có việc làm hơn. Các tạp chí in cung cấp khoảng 68.000 việc làm và hỗ trợ 200.000 việc làm khác, theo số liệu từ Magazine Media Factbook - một nghiên cứu hàng năm của News/Media Alliance.

Hiện tại, ngành xuất bản in cũng đang tận dụng được lợi thế của một hiện tượng đang phát triển: “cai nghiện kỹ thuật số”. Nhiều người bắt đầu giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử và hạn chế xem thông báo, trong khi quay lại các trải nghiệm xưa cũ là những văn bản cầm, nắm được.

Điều này đặc biệt đúng với nhiều người muốn có thời gian nghỉ ngơi. Họ muốn tránh xa các trang web, thậm chí cả điện thoại thông minh.

Cũng còn một lý do khác đối với sự phát triển của xuất bản in. Các nhà quảng cáo đang thể hiện sự quan tâm về kết quả của các nghiên cứu đối với tác động của ấn bản in và cách nó tương tác với các bộ phận của não.

Người tiêu dùng thường thấy quảng cáo trên ấn bản in ít “xâm phạm” hơn và nói rằng họ ít ghét loại quảng cáo này nhất. Ở Mỹ đang có hơn 7.000 tạp chí in, tiếp cận được 220 triệu độc giả. Và với tình hình hiện tại, các tạp chí định kỳ thường xuất hiện trong cửa hàng, khách sạn hay văn phòng vẫn sẽ có một tương lai lâu dài phía trước, trang Fortune đánh giá.