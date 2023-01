Mệt mỏi vì bị spam 'văn mẫu' chúc mừng năm mới

Bị spam tin nhắn chúc mừng năm mới khiến nhiều người mệt mỏi. Ảnh: New York Times.

Tết Nguyên đán đang đến gần, cũng là thời điểm mọi người chuẩn bị gửi những lời chúc mừng năm mới tới bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Nhiều người trong chúng ta từng gửi đi một mẫu tin chúc mừng chung chung, hoặc chuyển tiếp tin cho cả danh sách bạn bè.

Adrian Choo, chiến lược gia sự nghiệp ở Singapore, nói trong bài viết của mình trên CNA rằng bạn nên dừng hành động này lại.

Trước khi bấm nút gửi tin nhắn, hãy thử nghĩ xem hành động của mình sẽ khiến người nhận cảm thấy được trân trọng hay khó chịu.

Những ngày đầu năm mới 2023, Choo vô tình nghe được cuộc trò chuyện đáng lưu tâm của một nam giám đốc điều hành tại quán cà phê. Người này phàn nàn vì lãng phí thời gian để trả lời 423 lời chúc mừng năm mới kiểu "spam" mà anh ta nhận được qua WhatsApp.

"Những người mà tôi chẳng nhớ họ là ai đã gửi cho tôi một loạt tin nhắn chúc mừng soạn sẵn, rải rác từ 23h đêm hôm trước đến 3h ngày đầu năm mới, khiến tôi mất ngủ vì những tiếng báo tin nhắn tới tấp. Tệ nhất là tôi thấy mình có trách nhiệm phải trả lời một cách tử tế từng người một", người này phàn nàn.

Theo Choo, điện thoại di động và hộp thư tràn ngập tin nhắn chúc mừng là chuyện ai cũng có thể trải qua vào ngày đầu năm mới. Hoặc nhiều người trong chúng ta từng là "tội phạm spam" khi "tra tấn" toàn bộ bạn bè trên mạng bằng một tin nhắn chúc mừng soạn sẵn.

Việc gửi một tin nhắn có thể cho đối phương biết rằng bạn vẫn nhớ tới họ, khơi gợi cảm xúc ấm áp. Vì vậy, nhắn chúc mừng năm mới nhìn chung là hành động đẹp.

Tuy nhiên, chúc mừng năm mới bằng "văn mẫu" với lời lẽ chung chung, và gửi cùng một câu cho toàn bộ danh sách bạn bè sẽ là hành động không hay.

"Tôi có thể hiểu cảm giác choáng ngợp của vị giám đốc điều hành nọ, vì tôi cũng từng nhận được vô số lời chúc mừng qua thư điện tử như vậy", Choo bày tỏ.

Choo cũng đem câu chuyện này kể với một người bạn, và cô ấy nói rằng vấn đề không nằm ở số lượng tin nhắn mà thực tế là phần lớn chúng không được cá nhân hóa cho từng người nhận.

"Cứ như thế việc gửi cho tôi tin nhắn chúc mừng theo cú pháp này là hành động bắt buộc mà người ta cần làm để thoát khỏi 'danh sách việc cần làm' của họ. Tôi chẳng thấy ấm áp chút nào".

Vì vậy, thay vì cảm nhận sự quan tâm hay thương yêu từ người gửi, cô chỉ thấy sự hời hợt, với những hành động thiếu chân thành.

Bạn nên nhớ những lời chúc online hàng loạt có thể gây nghẽn hộp thư đến của bạn bè, đối tác của bạn. Trên thực tế, khoảng 85% tin nhắn trên email là tin rác, bạn đừng cố khiến chúng đầy thêm.

Choo vẫn cho rằng tin nhắn và email chúc mừng là cách tốt để thể hiện sự quan tâm của bạn tới người khác, nhắc nhở rằng bạn hiện diện và mong điều tốt đẹp đến với họ. Nhưng hãy gửi lời chúc theo cách có tâm hơn.

Người gửi nên để ý đến chi tiết nhỏ, ví dụ ghi tên của người nhận ngay đầu lời chúc thay vì chỉ là "Chúc bạn...".

Nếu soạn tin nhắn riêng cho từng người khiến bạn mất nhiều thời gian hơn so với gửi một mẫu chung cho tất cả, hãy cẩn nhắc chọn chất lượng thay vì số lượng. Đừng cố chúc mừng những người mà bạn còn không muốn bỏ thời gian ra để soạn tin riêng.

Thay vì dùng một mẫu hình động (GIF), hãy thử viết tin nhắn ngắn nhưng thể hiện được sự quan tâm tới người nhận.

"Tôi mong con của bạn sẽ bước vào năm học tới với thành tích thật tốt", "Chúc năm mới bạn đạt được mục tiêu du học", "Chúc cả cún cưng nhà bạn năm mới vui vẻ"... - những chi tiết cá nhân hóa sẽ khiến người nhận cảm thấy ấm áp hơn nhiều, cho thấy bạn để tâm đến họ.

Bạn có thể "nâng cấp trò chơi" bằng cách gửi cho mọi người thiệp chúc mừng có chữ ký của bạn qua đường bưu điện. Sẽ rất thú vị nếu bạn ghi âm lời nhắn thoại chúc mừng từng người và gửi đi.

Quan điểm của Choo là nếu chúng ta muốn người nhận cảm thấy đặc biệt, hãy sáng tạo lời chúc của riêng mình thay vì chuyển tiếp các tin nhắn mẫu.

