Mệt mỏi kiểm tra giữa học kỳ

Trong khi TP.HCM yêu cầu việc thi, kiểm tra trực tuyến chỉ tổ chức nhẹ nhàng, nhiều trường tiểu học lại tổ chức cứng nhắc, gây quá tải cho học sinh và phụ huynh.

Chị Hương, một phụ huynh tại quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết chưa khi nào việc thi giữa kỳ của học sinh lại mệt mỏi như năm học này. Nhà có 2 con đang học lớp 4 và lớp 6, vào những ngày thi cao điểm, chị Hương phải xin nghỉ làm để ở nhà hỗ trợ 2 con.

Cha mẹ nên tạo không gian riêng cho con học và thi trực tuyến. Ảnh: Người Lao Động.

Phụ huynh nghỉ làm để canh giờ thi

Nhiều phụ huynh khối lớp 5 trường Tiểu học Đ.T.R. (TP Thủ Đức) phản ánh là khi trường tổ chức thi thử giữa kỳ, cứ đến môn thi giáo viên sẽ gửi đường link vào nhóm Zalo của phụ huynh, phụ huynh thêm một công đoạn là gửi đường link đó cho học sinh vào làm bài.

Vì sợ con mình thiệt thòi, nếu vào ngày thi không thể cầm điện thoại, không kịp gửi link đề thi cho con, nhiều phụ huynh chọn cách xin nghỉ ở nhà trong những ngày các con thi. Một số phụ huynh không thể nghỉ, phải để luôn điện thoại ở nhà cho con.

Trường hợp như nhiều phụ huynh trên không phải hiếm khi hiện nay, theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi trường tổ chức cách thi, kiểm tra khác nhau. Một số trường tổ chức nhẹ nhàng, cũng có trường gây quá tải.

Tại trường Tiểu học An Khánh (TP Thủ Đức), học sinh kiểm tra giữa kỳ 3 môn là Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Theo chị Hoàng, phụ huynh có con học lớp 4, nhà trường tổ chức thi trên ứng dụng Azota, gia đình nào có máy in thì in đề thi, làm bài luôn trên đó và chụp lại bài làm để gửi giáo viên, nếu quá giờ hệ thống sẽ tự khóa. Học sinh nào không có máy in, các em sẽ làm bài trên giấy, chụp lại để gửi cho giáo viên.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 7), cô Hoàng Thụy Bích Thủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường tổ chức cho học sinh thi trực tuyến trên hệ thống olm.vn, mỗi HS có tài khoản riêng.

Trường soạn đề đưa vào hệ thống và hẹn giờ đồng loạt, lịch thi cũng đặt luôn trên hệ thống. Ví dụ, nếu thi lúc 8h, đúng giờ trên, đề thi sẽ được mở. Riêng phần chính tả và tập làm văn, học sinh sẽ làm vào buổi tối. Cụ thể, các em viết vào giấy, phụ huynh chụp hình nộp vào hệ thống.

Quan điểm của trường là tổ chức nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho các em. Cô Thủy cho biết khi vào thử một phòng thi, nhiều em phải theo mẹ đến cơ quan làm bài rất vất vả.

Không được tạo áp lực thi cử

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I chỉ nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố trong học tập, rèn luyện của trẻ, giúp các em phát huy khả năng, bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan.

Các cơ sở giáo dục có thể sử dụng hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến do sở đã xây dựng hoặc các hệ thống kiểm tra, đánh giá khác đã liên kết hệ thống của sở, khai thác các công cụ thiết kế bài kiểm tra có sẵn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng khẳng định các trường tuyệt đối không tạo ra áp lực kiểm tra định kỳ với học sinh, chỉ xem như hoạt động đánh giá thông thường hàng ngày dành cho các em.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã có hướng dẫn, tập huấn các trường rất cụ thể trong việc thi, kiểm tra trực tuyến, đặc biệt tránh gây quá tải cho phụ huynh, học sinh.

Đối với khối lớp 4, 5, việc kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ chỉ để đánh giá quá trình các em học trực tuyến, điểm số hoàn toàn không có giá trị.

"Có thể với một số trường hợp, việc dạy và kiểm tra trực tuyến khá căng thẳng với giáo viên, nhất là giáo viên lớn tuổi, nên để xảy ra các tình huống cứng nhắc, gây vất vả cho phụ huynh, học sinh. Chúng tôi sẽ nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời", bà Thúy nói.