Met Gala 2022 triệu hồi sự hào nhoáng từ "thời kỳ mạ vàng" nổi tiếng của Mỹ vào cuối thế kỷ 19.

Sự kiện thời trang chính thức quay trở lại sau đại dịch vào thứ hai đầu tiên của tháng năm (tức ngày 2/5), khi Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật thành phố New York sẽ công bố phần hai của cuộc triển lãm thời trang Mỹ.

Bên cạnh tên gọi của phần thứ hai mang tên "In America: An Anthology of Fashion", chủ đề chính của Met Gala 2022 được tiết lộ xoay quanh "Gilded Glamour" (tạm dịch: Hào quang mạ vàng) - tôn vinh vẻ đẹp của sự hào nhoáng, xa xỉ và hưng thịnh của nền thời trang Hoa Kỳ.

Met Gala là sự kiện thời trang luôn được giới mộ điệu săn đón. Ảnh: Metro Style.

Theo Vogue, Andrew Bolton - người phụ trách của Viện Trang phục - đã tập trung "vào các nguyên lý của phong cách Mỹ" và nhấn mạnh "những người hùng vô danh và chưa thành danh của thiết kế Hoa Kỳ".

Những câu chuyện phản ánh sự phát triển của phong cách Mỹ, bao gồm công việc của các thợ may, nhà may trang phục và nhà thiết kế. Bolton cho biết thêm rằng "một trong những mục đích chính của triển lãm là làm nổi bật tài năng và sự đóng góp của những cá nhân, nhiều người trong số họ là phụ nữ".

Quy định về trang phục cho Met Gala 2022

Giống những năm trước, những lời mời độc quyền của Met Gala năm nay đi kèm với quy định về trang phục, Vogue lưu ý rằng quy định trang phục chính thức của năm 2022 là cà vạt trắng và phong cách từ thời đại mạ vàng.

Quy định về trang phục có nghĩa là những người tham dự được yêu cầu tìm đến Gilded Age New York để tìm nguồn cảm hứng. Đây là khoảng thời gian kéo dài từ năm 1870-1890, chứng kiến ​​sự bùng nổ trong công nghiệp hóa và kết quả là sự thịnh vượng.

Ở New York, nơi tập trung một số gia đình giàu có nhất đất nước, bao gồm cả các nhà Astors và Vanderbilts, thời trang thời đó phần lớn bị ảnh hưởng bởi sự thái quá.

Sự kiện thời trang hội tụ dàn sao khủng có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Ảnh: Vogue.

Vogue lưu ý những đổi mới khác nhau trong khoảng thời gian này là vải "sản xuất nhanh và rẻ hơn". Điều này có nghĩa là trang phục của phụ nữ "thường có sự kết hợp của nhiều loại vải dệt như sa tanh, lụa, nhung và tua rua. Tất cả đều được trang trí bằng các kết cấu trên cùng như ren, nơ, diềm xếp và xếp nếp".

Hình thức của phong cách thời kỳ đó cũng mở rộng cho nam giới, những người đã sử dụng tuxedo từ người Anh vào những năm 1880 và thường đội mũ trên đầu.

Phong cách riêng biệt mà các khách mời của Met Gala dự kiến ​​sẽ tuân thủ vào ngày 2/5, được nêu bật trong loạt phim Thời đại vàng son của HBO, mô tả những tủ quần áo xa hoa vô tận của giới thượng lưu thành phố New York (Mỹ) trong những năm 1880 và có khả năng trở thành nguồn cảm hứng cho những người tham dự.

Giống những năm trước, chủ đề và quy tắc ăn mặc của Met Gala là về diễn giải. Tuy nhiên, có khả năng chúng ta sẽ thấy áo nịt ngực, áo choàng dài và mũ đội đầu trên các bậc thang của Bảo tàng Metropolitan vào tối 2/5.

Áo corset cũng là cảm hứng tạo tiền đề cho chủ đề trang phục của Met Gala 2022. Ảnh: Pop Sugar.

Quy tắc cà vạt trắng

Cà vạt trắng là "quy tắc ăn mặc trang trọng nhất" và thường được "hiểu là áo dài ngang sàn dành cho phụ nữ, áo khoác hoặc áo khoác đen có đuôi với đàn ông".

Mặc dù phần lớn thời trang của Thời đại Mạ vàng đã bị bỏ lại trong nhiều thập kỷ, quy tắc ăn mặc mới của Met Gala sẽ chứng kiến ​​những tên tuổi lớn nhất trong làng thời trang với những bộ trang phục lộng lẫy của quá khứ chỉ trong một đêm.

Met Gala 2022 diễn ra vào ngày 2/5, với các gian hàng triển lãm mở cửa cho công chúng vào ngày 7/5.